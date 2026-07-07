Pierwsza polska edycja "Love is Blind" przyniosła wiele emocji. Widzowie wciąż żyją tym, co działo się i nadal dzieje między uczestnikami. Choć program skończył się dwoma ślubami, tylko jedno małżeństwo wciąż trwa. To związek Filipa i Darii.

Te pary z "Love is Blind" nie przetrwały

Kilka dni temu okazało się, że para, której widzowie najbardziej kibicowali, czyli Marta i Damian, nie są już razem. On o tym rozstaniu opowiedział w podcaście, który nagrał razem z kolegą z show, czyli Kamilem "Uno", ona wydała oświadczenie i przedstawiła swoją wersję rozstania. Wspomniała o braku poczucia bezpieczeństwa oraz finansach.

Malika pozdrowiła Krzyśka "środkowym palcem" Wojtka Szczęsnego

Parą, która wzbudzała wiele emocji była także Malika i Krzysztof. Już w trakcie trwania "Love is Blind" mężczyzna zdradził swoją partnerkę z inną uczestniczką programu - Kingą. To sprawiło, że związek tych dwoje przeszedł do historii. Krzysztof podczas odcinka "reunion" próbował wyjaśnić, co się stało, ale wyznał również, że nie zrobił sobie dobrej reklamy i nie ma pozytywnego wizerunku jako przyszły, potencjalny partner.

Choć program się już skończył a Malika i Krzysztof nie mają ze sobą kontaktu, nie obyło się bez uszczypliwości. Uczestniczka "Love is Blind" bawiła się ostatnio na festiwalu Opener, gdzie spotkała m.in. Wojtka Szczęsnego. Zapozowała z nim do zdjęcia, na którym piłkarz "pozdrowił" środkowym palcem obiektyw. Malika dodała do zdjęcia opis, w którym zacytowała słowa Szczęsnego. "A to wiadomość dla twojego byłego" - miał powiedzieć sportowiec.

Krzysiek odpowiada Malice. Pisze o "związku pod publiczkę"

Zdjęcie nie umknęło uwadze Krzysztofa. Zamieścił post, w którym również wbił szpilę Malice. Skoro doceniasz prawdę to powiedz ile razy proponowałaś mi związek pod publiczkę? Zajmij się karierą influ o czym marzyłaś i daj mi spokój - napisał.