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Krzysiek z "Love is Blind" uderza w Malikę. "Zajmij się karierą influ i daj mi spokój"

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 14:47
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Malika
Malika z "Love is blind" wkurzyła Krzysztofa. "Zajmij się karierą influ i daj mi spokój"/Netflix
Malika i Krzysztof byli jedną z tych par, która wzbudzała w pierwszej, polskiej edycji programu "Love is Blind" największe emocje. Krzysztof już podczas trwania show zdradził partnerkę z inną uczestniczką show. Malika postanowiła wbić my szpilę i opublikowała w sieci zdjęcie, na którym Wojtek Szczęsny pozdrawia go środkowym palcem. Krzysiek się wkurzył. Tak zareagował na wpis Maliki.

Pierwsza polska edycja "Love is Blind" przyniosła wiele emocji. Widzowie wciąż żyją tym, co działo się i nadal dzieje między uczestnikami. Choć program skończył się dwoma ślubami, tylko jedno małżeństwo wciąż trwa. To związek Filipa i Darii.

Te pary z "Love is Blind" nie przetrwały

Kilka dni temu okazało się, że para, której widzowie najbardziej kibicowali, czyli Marta i Damian, nie są już razem. On o tym rozstaniu opowiedział w podcaście, który nagrał razem z kolegą z show, czyli Kamilem "Uno", ona wydała oświadczenie i przedstawiła swoją wersję rozstania. Wspomniała o braku poczucia bezpieczeństwa oraz finansach.

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Malika pozdrowiła Krzyśka "środkowym palcem" Wojtka Szczęsnego

Parą, która wzbudzała wiele emocji była także Malika i Krzysztof. Już w trakcie trwania "Love is Blind" mężczyzna zdradził swoją partnerkę z inną uczestniczką programu - Kingą. To sprawiło, że związek tych dwoje przeszedł do historii. Krzysztof podczas odcinka "reunion" próbował wyjaśnić, co się stało, ale wyznał również, że nie zrobił sobie dobrej reklamy i nie ma pozytywnego wizerunku jako przyszły, potencjalny partner.

Choć program się już skończył a Malika i Krzysztof nie mają ze sobą kontaktu, nie obyło się bez uszczypliwości. Uczestniczka "Love is Blind" bawiła się ostatnio na festiwalu Opener, gdzie spotkała m.in. Wojtka Szczęsnego. Zapozowała z nim do zdjęcia, na którym piłkarz "pozdrowił" środkowym palcem obiektyw. Malika dodała do zdjęcia opis, w którym zacytowała słowa Szczęsnego. "A to wiadomość dla twojego byłego" - miał powiedzieć sportowiec.

Krzysiek odpowiada Malice. Pisze o "związku pod publiczkę"

Zdjęcie nie umknęło uwadze Krzysztofa. Zamieścił post, w którym również wbił szpilę Malice. Skoro doceniasz prawdę to powiedz ile razy proponowałaś mi związek pod publiczkę? Zajmij się karierą influ o czym marzyłaś i daj mi spokój - napisał.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: NetflixWojciech Szczęsnylove is blindkrzysiek
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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