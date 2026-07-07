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Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem. Oto szczegóły

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 19:12
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Wiśniewski, Mandaryna
Michał Wiśniewski i Mandaryna/AKPA
Michał Wiśniewski przeżywa trudny czas w życiu prywatnym. Właśnie rozwodzi się z piątą żoną. Media teraz obiegła informacja, że będzie występował u boku swojej drugiej żony, czyli Mandaryny.

W toku jest sprawa rozwodowa Michała Wiśniewskiego i jego piątej żony, czyli Poli Wiśniewskiej. 17 czerwca 2026 r. odbyła się pierwsza rozprawa w Sądzie Okręgowym w Warszawie, podczas której doszło do zaskakującej sceny: muzyk na powitanie pocałował żonę w czoło. Wyrok jednak nie zapadł, a sprawa - jak relacjonują media - jest dość skomplikowana.

Polsat zbliża Michała Wiśniewskiego i Mandarynę

Zdecydowanie lepiej prezentują się sprawy zawodowe Michała Wiśniewskiego. Pojawi się w zapowiadanym na jesień nowym show Polsatu - to "Hitser". Wystąpi tam razem z drugą swoją żoną, Mandaryną. Jeszcze niedawno media spekulowały, czy może dojdzie do ponownego zbliżenia pary. Show poprowadzą Ida Nowakowska i Piotr Kędzierski, którego telewizyjna kariera nabiera rozpędu po "Tańcu z gwiazdami".

O co chodzi w "Hitster"

"Hitster. Muzyczna gra przebojów" jest teleturniejem opartym na grze towarzyskiej. Zyskał ogromną popularność w 50 krajach, w tym Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Kanadzie, a teraz przyszedł czas na Polskę. W komunikacie prasowym stacja przekazała, że w programie pojawi się aż 100 gwiazd. Wśród nich pojawią się: Mandaryna i Michał Wiśniewski, Justyna Steczkowska i Leon Myszkowski, Edyta Górniak i Allan Enso, Agnieszka i Grzegorz Hyży, Roxie Węgiel i Kevin Mglej, Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, Alien i Majtis, Katarzyna Skrzynecka i Piotr Kąsowski, a także Tamara Arciuch i Bartek Kasprzykowski. Gra polega na odgadnięciu, z którego roku lub przedziału czasowego pochodzą prezentowane utwory muzyczne, dlatego stanowi doskonałą okazję do wspomnień. Do każdej składającej się z trzech rund rozgrywki przystąpią dwie drużyny gwiazd.

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Wszystkie żony Michała Wiśniewskiego

Michał Wiśniewski stawał na ślubnym kobiercu pięć razy. Jego żonami były kolejno: Magda Femme (1996–2001), Marta "Mandaryna" Wiśniewska (2002–2006), Anna Świątczak (2006–2011), Dominika Tajner (2012–2019) oraz Pola Wiśniewska, z którą wokalista rozstał się w 2026 roku i właśnie się rozwodzi.

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Mandaryna w "Tańcu z gwiazdami"

Marta "Mandaryna" Wiśniewska będzie walczyć o Kryształową kulę w 19. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" w Polsacie. Informacja o tym oburzyła część fanów, bo Mandaryna jest tancerką i ma szkołę tańca. Gwiazda mówi jednak, że nigdy nie próbowała tańca towarzyskiego.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: telewizjamichał wiśniewskiMandaryna
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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