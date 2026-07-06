Ewa Kasprzyk odeszła z "Tańca z gwiazdami". Już wiadomo, co będzie robić

Całkiem niedawno Polsat poinformował, że Ewa Kasprzyk postanowiła odejść z "Tańca z gwiazdami". Powodem ma być "duża liczba innych zobowiązań zawodowych”. Aktorkę, która zasiadała za stołem jurorskim przez pięć sezonów, oficjalnie pożegnał sam dyrektor programowy Edward Miszczak.

Edward Miszczak dziękuje Ewie Kasprzyk

"Dziękuję Ewie za te pięć edycji «Tańca z gwiazdami», podczas których z pasją i ogromnym zaangażowaniem pełniła rolę jurorki. Znajomość kunsztu aktorskiego pozwoliła jej oceniać nie tylko taneczne umiejętności naszych gwiazd, ale też ogólny wyraz artystyczny ich występów. Jako jurorka zasłynęła z błyskotliwego poczucia humoru, a swoimi komentarzami potrafiła rozładować każdą stresującą sytuację” - napisał Edward Miszczak.

To będzie robiła Ewa Kasprzyk po odejściu z "Tańca z gwiazdami"

Nowa praca Kasprzyk po odejściu z „Tańca z gwiazdami”

W rozmowie z RMF FM Ewa Kasprzyk zdradziła, że już jest zaangażowana w nowe projekty. Jednym z nich jest czwarty sezon komediowego show "LOL: Kto się śmieje ostatni" z jej udziałem. Podczas spotkania prasowego w związku z premierą programu Ewa Kasprzyk ponownie uchyliła rąbka tajemnicy w temacie swoich dalszych planów zawodowych. Choć nie chciała zdradzać szczegółów, w wywiadzie dla Pudelka potwierdziła, że nie brakuje jej nowych zobowiązań. W te wakacje nie będzie miała zbyt wiele czasu na odpoczynek.

Ewa Kasprzyk o projekcie filmowym

"Mam pracę zawodową. Kończę pewien projekt filmowy. Ten projekt, który teraz zrobiłam, wymagał ode mnie zawieszenia działalności teatralnej, to teraz muszę to nadrobić. Ale jeszcze szykują się po drodze takie inne [projekty – przyp. red.]. Najlepiej nie mówić za dużo o planach, bo jak się za dużo puści w eter, to się tego nie zrealizuje. Myślę, że po dwóch miesiącach pracy na Wyspach Kanaryjskich chciałabym się teraz zaszyć w takiej zimnej leśniczówce" - powiedziała w wywiadzie dla Pudelka Ewa Kasprzyk.