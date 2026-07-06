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Dawna gwiazda TVP i Polsatu wraca do telewizji. Tam będzie teraz pracować

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 19:06
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Rzepczak, Chudkiewicz
Urszula Repczak wraca na telewizyjne ekrany/AKPA
Newsmax Polska oficjalnie rozpoczął nadawanie, a jedną z pierwszych twarzy nowego kanału została Urszula Rzepczak. Była dziennikarka TVP i Polsatu poprowadziła premierowe wydanie głównego serwisu informacyjnego "Dziennik".

Kanał telewizyjny Newsmax Polska ruszył dokładnie w dniu 250. urodzin Stanów Zjednoczonych. Pierwszym programem było główne wydania "Dziennika", który ma być flagowym serwisem informacyjnym Nexsmaxa. Pierwsze wydanie poprowadziła Urszula Rzepczak.

Kim jest Urszula Rzepczak

Karierę dziennikarską Urszula Rzepczak rozpoczęła w "Rzeczpospolitej". Później była związana z Nową Telewizją Warszawa, a następnie przez dziewięć lat pracowała w Telewizji Polsat. W 2005 r. objęła stanowisko korespondentki TVP w Rzymie i Watykanie, które pełniła przez 10 lat. Po zakończeniu pracy dla TVP wróciła do Polsatu, gdzie nadal relacjonowała najważniejsze wydarzenia z Włoch. W 2023 r. ponownie zasiliła szeregi Telewizji Polskiej, lecz już rok później rozstała się ze stacją. W międzyczasie współpracowała również z Polskim Radiem.

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Newsmax - konserwatywna telewizja przychylna Trumpowi

"Pragniemy przedstawiać państwu najważniejsze wydarzenia i komentować je wraz z gośćmi. Komentarz wyraźnie oddzielimy od informacji. Nie będziemy zajmować stanowiska po żadnej stronie sceny politycznej i reprezentować interesów żadnej z nich, bo to widz, oglądając nas i nasz rzetelny przekaz ma sobie wyrobić opinię. Będziemy przedstawiać różne punkty widzenia, syntezę i analizę wydarzeń" - powiedziała Rzeczpak, cytowana przez "Press". W USA Newsmax jest konserwatywną stacją telewizyjną, postrzeganą, jak pisze BBC, jako "przyjaźnie nastawioną do prezydenta USA Donalda Trumpa".

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Źródło dziennik.pl
Tematy: tvpgwiazdaTelewizja Polska
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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