"Jesteśmy świadomi skali napięć, które towarzyszą najbliższej edycji. Rozumiemy emocje i niepokoje. Wierzymy jednak, że Eurowizja ma jeszcze szansę na to, by ponownie stać się przestrzenią, którą wypełnia muzyka. I tylko muzyka. My tę szansę dajemy, tak jak przeważająca większość członków EBU" - czytamy w przesłanym do redakcji dziennik.pl komunikacie.

Eurowizja 2026 - reprezentantów tych państw nie zobaczymy

Hiszpania, Irlandia, Holandia i Słowenia zapowiedziały po czwartkowej decyzji EBU o dopuszczeniu do uczestnictwa Izraela, że nie wezmą udziału w konkursie Eurowizji. EBU wydała oświadczenie, w którym ogłosiła, że jej członkowie zdecydowaną większością głosów opowiedzieli się za tym, aby Konkurs Piosenki Eurowizji pozostał jednoczącym świętem muzyki i sztuki. "Nawet jeśli niektórzy członkowie nie będą już uczestniczyć w 2026 r., spodziewamy się około 35 uczestniczących nadawców" - zaznaczono.

Bojkot Izraela w związku z wojną

Udział Izraela w Eurowizji od tygodni budziła kontrowersje. Powodem jest wojna w Strefie Gazy, której początkiem był atak terrorystyczny Hamasu z 7 października 2023 r., w którym zginęło około 1,2 tys. osób w Izraelu, a ponad 250, w tym dzieci, zostało uprowadzonych do Strefy Gazy. Liczba ofiar śmiertelnych po stronie palestyńskiej w wyniku izraelskiej operacji odwetowej przekroczyła 70 tys. W konkursie poza Izraelem uczestniczą inne kraje nieeuropejskie m.in. Armenia i Australia. Aktywni członkowie EBU pochodzą z kraju Europejskiego Obszaru Nadawania, który nie ogranicza się tylko do kontynentu europejskiego.

Kiedy i gdzie odbędzie się w 2026 r. konkurs Eurowizji?

Konkurs Piosenki Eurowizji to największe wydarzenie muzyczne na świecie, które ogląda około 170 mln osób. Najbliższy finał pod hasłem "Zjednoczeni muzyką" ma odbyć się 16 maja 2026 r. w Wiedniu. W 2025 r. JJ z piosenką „Wasted Love” wygrywa Eurowizję 2025!