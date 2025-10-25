"Afryka Express" to kontynuacja programu "Azja Express", który emitowała stacja TVN. Tym razem uczestnicy wybrali się w podróż przez Tanzanię, Kenię i inne miejsca tego kontynentu, kończąc trasę w Nairobi.

"Afryka Express". Kto bierze udział w show?

Tę edycję programu "Afryka Express" prowadzi Izabella Krzan a uczestnikami, którzy wzięli udział są:

Reklama

Ewa Gawryluk-Domaniecka z mężem Piotrem Domanieckim

Edyta Zając z partnerem Michałem Mikołajczakiem

Nikodem Rozbicki z przyjacielem Pawłem Kurkowskim

Wiktoria Gąsiewska z bratem Mateuszem Gąsiewskim

Tomasz Iwan z partnerką Karoliną Woźnia,

Katarzyna Niezgoda z mężem Pawłem Markiewiczem

Izu Ugonoh z żoną Antoniną Ugonoh

Monika Hoffman-Piszora z siostrą Igą Hoffman.

"Afryka Express". Kto pożegnał się z programem? Kto zrezygnował?

Z programem już pożegnała się m.in. Katarzyna Niezgoda i jej mąż Paweł a także Izu Ugonoh i jego żona Antonina. Parą, która po wypadku na planie zrezygnowała z dalszego udziału w show byli Tomasz Iwan i Karolina Woźnia.

"Afryka Express". Wiktoria Gąsiewska również rezygnuje z udziału. Powód?

Okazuje się, że zrezygnować z dalszego udziału w show postanowiła także Wiktoria Gąsiewska i jej brat. Powodem były problemy ze zdrowiem, jakich doznała aktorka. Na jej prośbę na plan wezwany został lekarz. Wiktoria poczuła, że mogła dostać udaru słonecznego. Iza, kiepsko się czuję. Potrzebuję zasięgnąć opinii lekarza, bo mam wrażenie, że mam udar - mówiła na opublikowanym w sieci nagraniu. Kiedy sięgałam po plecak, to poczułam, jak zakręciło mi się w głowie i już wiedziałam wtedy, że coś jest nie tak... jest mi ciężko - wyznała na filmie Gąsiewska.

Pod zamieszczonym w sieci przez produkcję filmem napisano: "Z powodów zdrowotnych Wiktoria i Mateusz muszą zrezygnować z dalszego udziału w wyścigu. Dziękujemy, że byliście z nami!".