Tomasz Karolak bierze udział w jubileuszowej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Jego występy, choć nie są wysoko oceniane przez jury i nie zachwycają, podobają się publiczności i aktor przechodzi do kolejnych odcinków show. Najwyraźniej poczucie humoru i dystans sprawiają, że fani tanecznego show Polsatu głosują na Tomasza Karolaka.

Tomasz Karolak odwołał swój występ. Co jest powodem?

Udział w kolejnym odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" kolejny raz stanął pod znakiem zapytania. Media obiegła informacja o tym, że Tomasz Karolak ma problemy ze zdrowiem. Aktor odwołał zaplanowany stand-up "50 i co?". Miał on się odbyć 29 października w Centrum Kultury w Żyrardowie. Organizator wydarzenia, Art JM wydał oświadczenie, w którym poinformował o zmianie terminu na Facebooku.

Tomasz Karolak nie wystąpił. Organizator wydał oświadczenie

W imieniu organizatora przekazujemy, iż planowany na 29 października (środa) stand-up Tomasza Karolaka "50 i co?" zostanie przełożony na inny termin z powodu choroby artysty. O nowym terminie wydarzenia poinformujemy wkrótce. Wszelkie pytania dotyczące wydarzenia prosimy kierować do organizatora Art JM - czytamy.

Czy Tomasz Karolak wystąpi w programie "Taniec z Gwiazdami"?

Odwołany występ sprawił, że widzowie i fani programu "Taniec z Gwiazdami" zaczęli zastanawiać się, czy Tomasz Karolak wystąpi w kolejnym odcinku. To już drugi raz, gdy jego udział w show stoi pod znakiem zapytania. Jakiś czas temu aktor zmagał się z kontuzją. Mimo tego pojawił się jednak na parkiecie i zatańczył. Czy tak będzie i tym razem? Dowiemy się tego w niedzielę, 2 listopada.