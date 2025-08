Adrian Szymaniak to był uczestnik jednej z edycji program "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Kilka tygodni temu trafił do szpitala. Okazuje się, że musiał do niego wrócić. O tym, jak się czuje napisał w swoich mediach społecznościowych. "Nie przyjmuję do wiadomości wstępnej diagnozy" - wyznał.