Agnieszka Kaczorowska ma za sobą bardzo pracowity okres. Gra w "Klanie", wystąpiła w "Królowej przetrwania" i w "Tańcu z gwiazdami", w którym to show z Filipem Gurłaczem zajęła 2. miejsce. Rozstała się też dziewięć miesięcy temu z mężem, Maciejem Pelą.

Zdjęcia paparazzi Kaczorowskiej i Rogacewicza

W ciągu ostatnich miesięcy paparazzi wiele razy sfotografowali Agnieszkę Kaczorowską w towarzystwie Marcina Rogacewicza. Ich wspólne zdjęcia, w tym te ze spacerów czy świątecznych uroczystości, wzbudziły liczne spekulacje. Żadne z nich jednak nie zdecydowało się na publiczny komentarz. Co ciekawe, para została również przyłapana podczas wizyty w agencji nieruchomości, co wywołało pytania o ich dalsze plany. Czyżby zamierzali zamieszkać razem? Na razie pozostaje to w sferze domysłów.

Ekskluzywne wakacje na Ibizie

Po intensywnym okresie w życiu prywatnym i zawodowym Agnieszka Kaczorowska postanowiła zafundować sobie chwilę wytchnienia. Jak poinformowała na Instagramie, wybrała Ibizę - miejsce znane z pięknych plaż i ekskluzywnych hoteli. Na jej profilu pojawiają się zdjęcia z rajskiego pobytu, ale uwagę fanów przykuł fakt, że jej córki zostały w Polsce. To tylko podsyciło spekulacje na temat tego, z kim aktorka spędza wakacje. "To był tydzień, kiedy dziewczynki miały czas z tatą... - napomknęła. I cieszę się, że wreszcie, zamiast non stop pracować, udało mi się odpocząć" - odpowiedziała Agnieszka Kaczorowska dopytywane przez fanów, dlaczego nie zabrała dzieci na wakacje.

Marcin Rogacewicz jest w tym samym hotelu co Agnieszka Kaczorowska?

Według informacji serwisu Pudelek towarzyszem Agnieszki Kaczorowskiej jest Marcin Rogacewicz. Para zatrzymała się w jednym z najbardziej luksusowych hoteli na wyspie, gdzie ceny za tygodniowy pobyt dla dwóch osób wahają się od 16 tys. zł do nawet 63 tys. zł, jeśli rezerwacja jest organizowana na własną rękę. Jak donoszą informatorzy Pudelka, Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie kryją się ze swoim uczuciem podczas pobytu na Ibizie. O tym, że para aktorów spędziła razem wakacje świadczą, zdaniem internautów zdjęcia, które publikują, pochodzące z tego samego hotelu.