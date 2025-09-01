Iga Świątek po emocjonującym meczu z Anną Kalinską spotkała się z dziennikarzami. W trakcie konferencji prasowej doszło do wymiany zdań z dziennikarzem Tomaszem Moczerniukiem, który kilka dni wcześniej wcześniej zadał jej kontrowersyjne pytanie o koraliki.

Pytanie o koraliki do Igi Świątek

"Czy myślałaś kiedyś o tym, aby wpleść sobie koraliki we włosy?" - zapytał dziennikarz "Przeglądu Sportowego". "Co to jest za pytanie, przepraszam?" - zareagowała natychmiast Iga Świątek. " Czy myślałam o tym, aby wpleść sobie koraliki we włosy? Nie. O co chodzi? Co to jest za pytanie?" - dodała.

Reklama

Kolejna konferencja i kolejne niezręczności

Iga Świątek zapewniła sobie w nocy z soboty na niedzielę awans do czwartej rundy tenisowego turnieju US Open pokonując Rosjankę Annę Kalinską 7:6 (7-2), 6:4. Znowu była konferencja, na której pojawił się też Tomasz Moczerniuk. "Cześć Iga, serdecznie gratuluję awansu i imponującego powrotu. Chciałem cię przeprosić za to niezręcznie sformułowane pytanie na poprzedniej konferencji. Bardzo cię szanuję i nie chciałem sprawić ci żadnego dyskomfortu" - powiedział na wstępie Moczerniuk. W pewnym momencie Moczerniuk zapytał Igę Świątek, czy zgodzi się z tezą, że temu meczowi brakowało trochę płynności. Ewidentnie skonfundowana Świątek odpowiedziała: "Nie rozumiem pytania". Dziennikarz chciał doprecyzować, jednak tenisistka wymownie spojrzała na osobę odpowiadającą za organizację konferencji i natychmiast zakończono spotkanie z mediami.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Reklama

Grafika Matyldy Damięckiej nawiązująca do konferencji Igi Świątek

aktorka, piosenkarka i rysowniczka Matylda Damięcka regularnie komentuje graficznie bieżące wydarzenia. Opublikowała rysunek w geście wsparcia dla Igi Świątek. Ilustracja przedstawia dwukrotną laureatkę Nobla Marię Skłodowską-Curie. Przypomina, że mimo upływu lat kobiety wciąż muszą udowadniać swoją wartość w przestrzeni publicznej. "Ale uśmiechnij się!", "Marysiu, powiedz, co masz na sobie", "No pochwal się pierścionkiem zaręczynowym", "Czy ta butelka to część stylizacji?", "Pokażesz nam buty?", "Marysia, zdradź nam projektanta", "Ja tam radziłbym jej się uczesać" - takie pytania krążą wokół narysowanej przez Matyldę Damięcką Marii Skłodowskiej-Curie.