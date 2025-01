Antoni Sztaba, który studiuje na Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, ma za sobą już kilka ról zarówno teatralnych, jak i filmowych. Występował na deskach Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, a także w Teatrze STU, ale też zagrał w serialu "Lipowo. Zmowa milczenia".

Antoni Sztaba zagra w nowym serialu TVN

Można go było także oglądać u boku Marcina Dorocińskiego w filmie Jana P. Matuszyńskiego "Minghun". Teraz zagra jednego z bohaterów nowej produkcji MAX "Przesmyk".

Jak Antoni Sztaba reaguje na to, że jest "synem Szelągowskiej"?

Dorota Szelągowska urodziła syna, gdy miała 21 lat. To owoc jej związku z Paweł Hartliebem. Chłopak nosi jednak nazwisko swojego ojczyma, czyli Adama Sztaby. Mimo, że projektantka wnętrz podkreśla często, że jej syn działa na własny rachunek, media wciąż piszą o nim, że jest "synem Doroty Szelągowskiej". Czy go to denerwuje?

Może już nie [denerwuje], bo już się do tego bardzo przyzwyczaiłem. To jest rzecz nieuchronna, bo wiadomo, że ludzie wolą zobaczyć co tam u czyjegoś sławnego syna, niż po prostu jakiegoś chłopaka, który sobie dopiero coś zaczyna i rozumiem, że to jest atrakcyjniejsze - mówi w rozmowie z Plejadą.

Syn Doroty Szelągowskiej ironizuje na temat "nepodziecka"

Dodaje, że pracuje na własny rachunek i taką drogę sobie wybrał. Mam nadzieję, że mi to się uda, ale pewnych rzeczy po prostu nie uniknę. Też nie chcę już się wypierać, bo miałem taki moment, kiedy myślałem, że źle zrobiłem, że to wybrałem, bo czytałem komentarze właśnie od ludzi, którym się wydaje, że wszystko mi tutaj załatwiła mama - a tak nie jest - powiedział.

Czy czuje się nepodzieckiem? Termin ten oznacza dzieci znanych osób, którym angaż załatwiają rodzice. Jestem nepodzieckiem na pełnej- stwierdził ironicznie.

W każdym razie nie wiem - nie znam kulis, czy dostałem jakąś rolę, bo mam nazwisko. Być może, nie wiem, nie słyszałem o tym. Mam nadzieję, że tak nie jest. Po prostu staram się robić to, co lubię, najlepiej jak potrafię i tyle, nic więcej nie mogę zrobić - mówi Antek Sztaba.