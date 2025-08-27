Spośród 4765 zgłoszonych o dofinansowanie z KPO projektów, wybrano 701 wniosków o stypendia oraz 924 wnioski o granty, które otrzymają wsparcie finansowe. Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury, która prowadzi dwa warszawskie teatry - Polonię i Och-Teatr - otrzymała 200 tys. zł z Krajowego Planu Odbudowy na realizację spektaklu "Pan Ho Ho" w Teatrze Polonia. Środki te mają zostać przeznaczone na rejestrację przedstawienia i udostępnienie go w Internecie, co ma umożliwić bezpłatny dostęp dla szerokiej publiczności.

"KPO to krajowy plan odbudowy po covidzie. Złożyliśmy dwa wnioski dla kultury – jeden na rejestrację spektaklu 'Pan Ho Ho' i umieszczenie go w Internecie do bezpłatnego oglądania, drugi na zakup sprzętu, który zniszczyliśmy podczas letnich spektakli na ulicy z powodu deszczy. Na ten drugi wniosek pieniędzy nam nie przyznano" - napisała Krystyna Janda we wpisie na Facebooku.

Krystyna Janda wyjaśnia

Krystyna Janda wyjaśniła także, jak powstał spektakl, który został dofinansowany z KPO. "Spektakl »Pan Ho Ho« Witolda Dulęby wyprodukowaliśmy podczas okresu zamkniętych teatrów w okresie covidu, reżyserował Krzysztof Dracz i gra główną rolę, w obsadzie także Hania Śleszyńska, Pola Błasik i Krzysztof Stelmaszyk. To ważny tekst, analiza narodzin dyktatury i tyranii. Spektakl za chwilę zejdzie ze sceny i zależało nam, żeby nie przepadł i nie został zapomniany. Dużo zamieszania wokół tego KPO, mamy nadzieję zrealizować to nagranie przy udziale publiczności i umieścić w Internecie do końca roku. Zobaczymy, bo awantura gigantyczna" - stwierdziła Krystyna Janda.

102 mln zł w ramach KPO na projekty kulturalne

W ramach drugiego naboru programu Krajowy Plan Odbudowy dla sektora kultury resort kultury rozdzielił 102 mln zł pomiędzy 924 projekty. Lista beneficjentów wywołała żywe reakcje w mediach społecznościowych. Użytkownicy zwracają uwagę, że znaczna część środków trafiła do organizacji i artystów kojarzonych z obecnym obozem władzy. Fundacja Liberté! otrzymała prawie 300 tys. zł na multimedialną scenografię Igrzysk Wolności 2025. Zespół Poparzeni Kawą Trzy, w którego składzie są m.in. dziennikarze Radia Zet i Krzysztof Zasada z RMF FM, uzyskał ponad 153 tys. zł na realizację "innowacyjnego koncertu hybrydowego z mentoringiem debiutantów i transmisją online". Wśród projektów, które wzbudziły szczególne zainteresowanie, znalazła się dotacja w wysokości 197 tys. zł dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej na "transformację cyfrową i ekologiczną". Fundacja Ambasada Kultury otrzymała ponad 183 tys. zł na inicjatywę zatytułowaną "Prezent urodzinowy".