Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz byli jednymi z faworytów niedawno zakończonej edycji "Tańca z Gwiazdami". Choć zdobyli Kryształowej kuli, widzowie zapamiętają ich taneczne popisy na długo. Ich układy choreograficzne pełne były namiętności. Agnieszka Kaczorowska podgrzewali atmosferę, publikując zakulisowe zdjęcia z treningów i nagrania opatrzone sugestywnymi komentarzami.

"Tęsknię za nią"

Podczas ostatniego wywiadu, udzielonego w trakcie sesji zdjęciowej dla "Vivy", Filip Gurłacz opowiedział o swoim życiu po "Tańcu z gwiazdami", propozycjach i nadrabianiu rodzinnych zaległości po intensywnych treningach. Wspomniał też, że nie ma kontaktu z Agnieszką Kaczorowską. "Ja uwielbiam Agniechę, ja naprawdę bardzo ją polubiłem. My się bardzo zżyliśmy, tęsknię za nią, ale takie chyba jest życie. Miałem już kilka projektów, gdzie złapałem fajną, bardzo bliską relację z kilkoma osobami, które jak kończył się projekt, szły w swoją stronę, a ja szedłem w swoją" - stwierdził. "Nie wiem, wydaje mi się, że my będziemy mieć kontakt z Agą. A może do niej zadzwonię po tym wywiadzie i zapytam, co u niej" - dodał.

Agnieszka Kaczorowska wypoczywa w ciepłych krajach

Agnieszka Kaczorowska wypoczywa na słonecznej Ibizie i chętnie pokazuje wakacyjne zdjęcia w mediach społecznościowych. Fani zastanawiali się, kto stoi za obiektywem i robi jej tak piękne fotki - jak ustalił Pudelek, to nie kto inny jak Marcin Rogacewicz. Para nie szczędziła pieniędzy na wyjazd i zatrzymała się w naprawdę luksusowym hotelu.