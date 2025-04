Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska poznali się w 2017 r. Para zaręczyła się po kilku miesiącach znajomości. W październiku 2018 r., wzięli ślub w Toskanii w bardzo romantycznych okolicznościach. Państwo młodzi byli w sobie zakochani bez pamięci. Urodziły im się potem dwie córki.

Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska nie mieszkają razem

Małżeństwo Macieja Peli i Agnieszki Kaczorowskiej wydawało się być sielanką. Czar prysł jesienią 2024 r. Wtedy okazało się, że ich związek się rozpadł. Planują teraz rozwód - ma być ugoda. Nie mieszkają też już razem, Agnieszka Kaczorowska wyprowadziła się z willi, którą razem kupili. Naprzemiennie opiekują się córkami.

Maciej Pela o zdradzie

Maciej Pela nie ukrywa, że zauroczenie Agnieszką Kaczorowską sprawiło, że zdradził swoją ówczesną narzeczoną. Czy od tamtego czasu ze sobą rozmawiali? Ten kontakt się urwał, absolutnie. Miała prawo do tego, żeby ten kontakt urwać i tak jak wielokrotnie mówiłem - odwaliłem obrzydliwego fikołka, ale mówię o sobie. Nie chcę mówić: "bo druga strona", no bo już... Ja odwaliłem fikołka - powiedział Maciej Pela w wywiadzie dla Pudelka.

Maciej Pela nawiąże kontakt z dawną narzeczoną?

Zbieram się do tego, natomiast boję się... Bo nawet myślałem o w tym takim najbardziej kryzysowym momencie we wrześniu. Później nie było... I widzisz, wymówka goni wymówkę... Później nie było okazji, ale przyznam się szczerze, że nie padło słowo przepraszam. (...) Głos z tyłu głowy mówi mi: "Komu to potrzebne, bo na pewno nie jej", ale zbieram się w sobie, żeby pewne kroki poczynić, bo po prostu wypada. Miałem takie sytuacje, że pisałem do ludzi, których nie potraktowałem w porządku i ich przepraszałem - zdradził Maciej Pela w rozmowie z Pudelkiem.