Agnieszka Kaczorowska po przerwie wróciła do programu "Taniec z Gwiazdami". W 16. edycji show jest partnerką Filipa Gurłacza. Aktor wypowiada się o niej w samych superlatywach i przyznaje, że świetnie się dogadują. Ceni jej profesjonalizm i zaangażowanie.

Podobnie wypowiadał się na temat Agnieszki Kaczorowskiej jej inny partner z "Tańca z Gwiazdami" Łukasz Kadziewicz. Stwierdził, że jest "wybitną tancerką, mistrzynią świata i świetną trenerką". Ja na pewno przeżyłem przygodę swojego życia - mówił.

Antek Smykiewicz niezbyt dobrze wspomina współpracę z Kaczorowską

Odmienne zdanie na temat serialowej Bożenki z "Klanu" ma Antek Smykiewicz. On współpracę z nią w show "Taniec z Gwiazdami" wspomina niezbyt dobrze. Piosenkarz występował z Agnieszką Kaczorowską w 2018 roku.

Reklama

Niestety, współpraca z Agnieszką Kaczorowską była jedną z najgorszych w moim życiu. To podła i nietaktowna osoba, udająca przed kamerą kogoś zupełnie innego. Prawie ze mną nie rozmawiała, a gdy zapytałem, czemu tak się zachowuje, potrafiła wypalić do mnie, że produkcja nie płaci jej za rozmowę ze mną, tylko za tańczenie, więc nie ma ochoty ze mną rozmawiać - powiedział Smykiewicz.

Antek Smykiewicz ponownie wbił szpilę Agnieszce Kaczorowskiej

Teraz ponownie zabrał głos w tej sprawie. W programie "Mówię Wam" nie chciał wchodzić w szczegóły tej współpracy, ale z jego ust padło kilka słów na ten temat. Przy okazji uderzył ponownie w Agnieszkę Kaczorowską.

To, co miałem do powiedzenia, powiedziałem. Wspominam dokładnie takie rzeczy, jak powiedziałem (...) Są rzeczy, które dzieją się za kamerą. Uważajcie, kto zostaje waszym idolem! - wypalił piosenkarz.