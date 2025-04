Debatę w TV Republika poprowadziła Katarzyna Gójska. Jest żoną byłego dziennikarza TVP, Michała Rachonia. Dziennikarz jest teraz dyrektorem programowym TV Republika. Katarzyna Gójska była przed laty bohaterką wielkiego skandalu.

Katarzyna Gójska jest znaną postacią w prawicowych mediach. Była zastępczynią redaktora naczelnego tygodnia "Gazeta Polska" oraz "Niezależnej Gazety Polskiej - Nowe Państwo". Współpracowała także z dziennikiem "Gazeta Polska Codziennie" oraz portalem Niezależna.pl.

Romans, o którym mówiła cała Polska

W 2008 r. zrobiło się o Katarzynie Gójskiej głośno. Gójska była wówczas żoną Krzysztofa Hejke, fotografikiem, operatorem filmowym i profesorem Filmówki . Po pięciu latach małżeństwa okazało się, że miała romans z Januszem Kurtyką - ówczesnym prezesem Instytutu Pamięci Narodowej.

"Odbyli poważną rozmowę. Obiecała, że znajomość zerwie. Według niego nie zerwała. Dlatego rok później wystąpił o rozwód. Na rozprawie rozwodowej nie padło nazwisko Janusza Kurtyki... Katarzyna zgodziła się, aby orzeczono rozwód z jej winy. Sąd uznał jednak, że to małżeństwo ma szanse przetrwać, przeżywa tylko kryzys, a nie trwały rozpad. Rozwodu nie orzeczono" - napisał w "Polityce" Piotr Pytlakowski.

List otwarty zdradzonego męża

Rok później zrobiło się głośno o liście otwartym, który Krzysztof Hejke napisał do ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Kopia tego listu została wysłana do Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego oraz do Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. W swoim piśmie Hejke oskarżył prezesa IPN o romans z żoną oraz o przekazywanie jej tajnych dokumentów, które ta miała wykorzystywać w swoich publikacjach dotyczących lustracji.

Kolejny romans?

W 2011 roku media spekulowały na temat jej relacji z Tomaszem Kaczmarkiem, byłym agentem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wcześniej znanym jako "agent Tomek". Chociaż żadna ze stron nie potwierdziła tych doniesień, faktem jest, że Gójska aktywnie wspierała Tomasza Kaczmarka w jego kampanii wyborczej. Został posłem w 2011 r. z ramienia PiS.

Obecny mąż i dzieci Katarzyny Gójskiej

Katarzyna Gójska jest teraz żoną, Michała Rachonia, gwiazdy prawicowych mediów, bratanka prof. Janusza Rachonia, byłego senatora PO. Mają dwie córki. Para wzięła ślub w 2017 roku, po kilku latach związku. Katarzyna Gójska ma także dwoje dzieci z poprzednich związków. Syna Ksawerego ma z małżeństwa z Krzysztofem Hejke, a drugiego dziecka doczekała się wspólnie z operatorem filmowym

Kto najlepiej wypadł na debacie prezydenckiej w TV Republika?

Według ponad 8,5 tysiąca czytelniczek i czytelników Gazeta.pl, którzy wzięli udział w naszej sondzie, w debacie TV Republika najlepiej wypadł Krzysztof Stanowski. Zagłosowało na niego 35,53 proc. (3 048 osób). Drugie miejsce zajął Grzegorz Braun z wynikiem 19,19 proc. (1 646 głosów). Na trzecim miejscu był Sławomir Mentzen z 16,75 proc. (1 437 głosów). Czwarte miejsce to Szymon Hołownia 12,15 proc. Z kolei Karol Nawrocki, Adrian Zandberg i Joanna Senyszyn dostali nieco ponad 3 proc. głosów. Pozostali uczestnicy mniej niż 1 proc. - Artur Bartosiewicz, Marek Jakubiak i Marek Woch. 4,67 proc. oceniło, że nie ma zdania.