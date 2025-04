Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela po 6 latach małżeństwa postanowili się rozstać. Ta informacja była ogromnym zaskoczeniem dla ich fanów. Powód? Para przez cały czas bycia razem budowała idealny obraz rodziny.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozwodzą się

Tuż przed ogłoszeniem rozstania Agnieszka Kaczorowska wzięła udział w nagraniach do programu "Królowe przetrwania", w którym chwaliła swojego męża. Kilka dni temu portal Pudelek opublikował zdjęcia, na których widać jak serialowa Bożenka z "Klanu" spędza czas z tajemniczym mężczyzną. Z medialnych doniesień wynika, że to dźwiękowiec, którego poznała na planie show TVN.

Maciej Pela został zapytany przez reporterkę Pudelka o te zdjęcia. Co miałem zrobić? Jakby... Pojawiły się zdjęcia - okej. Idziemy dalej - stwierdził. Jak ustalił portal prawie byłe już małżeństwo pracuje nad ugodą. Ich spotkanie ma się odbyć jeszcze w tym miesiącu. Jeżeli się dogadają, rozwód będzie formalnością.

Agnieszka Kaczorowska odrzuciła nazwisko męża

Okazuje się, że tancerka nie używa już podwójnego nazwiska. Przedstawia się jako Agnieszka Kaczorowska a nie Agnieszka Kaczorowska-Pela.

To jest jej decyzja. I ma do tego prawo, żeby z tego zrezygnować. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia - powiedział Maciej Pela zapytany o tę kwestię. Podkreślił, że jego kontakt z prawie byłą żoną ogranicza się do niezbędnego minimum.

Maciej Pela o życiu po rozwodzie. To chce zrobić

Zapytany o to, jak będzie wyglądało jego życie po rozwodzie z Agnieszką Kaczorowską, odpowiedział, że ma zamiar sprzedać dom, w którym mieszkał wspólnie z żoną. W ten sposób chce się symbolicznie odciąć od przeszłości.

Mimo wszystko będzie to nowy start - niezależnie od tego, czy w wynajętym mieszkaniu, czy gdzieś indziej. Nie ma to większego znaczenia, bo nie potrzebuję niczego wielkiego. Odcięcie się od domu jest też zamknięciem kolejnych drzwi, które muszę domknąć - stwierdził Pela.