Agnieszka Chylińska to jedna z tych piosenkarek, która przez lata uchodziła za kontrowersyjną. Na scenie pojawiła się, gdy była jeszcze nastolatką. Przerwała naukę, by występować razem z zespołem O.N.A..

Agnieszka Chylińska ma trójkę dzieci

Agnieszka Chylińska uchodziła za buntowniczkę. Gdy odbierała nagrodę Fryderyka z jej ust padło słynne zdanie "Nauczyciele nienawidzę was". Piosenkarka po kilku latach występowania z zespołem O.N.A zdecydowała się na solową karierę.

Prywatnie Agnieszka Chylińska była w kilku związkach. Ma za sobą jedno nieudane małżeństwo, które skończyło się rok po ślubie. Jej obecnym mężem jest Marek. Para ma trójkę dzieci - 18-letniego Ryszarda, 14-letnią Esterę i 11-letnią Krystynę.

Dzieci Agnieszki Chylińskiej mają autyzm

Dwoje z nich jak mówi piosenkarka to "dzieciaki specjalnej troski". Piosenkarka nie tylko niewiele o nich mówi, ale nie pokazuje ich publicznie. Nigdy się nie żaliłam i nigdy publicznie nie opowiadałam o tym, jak mi jest ciężko z tego tytułu, że dwoje moich dzieci jest dzieciakami szczególnej troski. Nie przypominam sobie też bardzo, żeby ktoś mi w tym pomagał, wspierał, jeśli chodzi o tak zwane państwo - mówiła w jednym z wywiadów.

Poruszający wpis Agnieszki Chylińskiej

Z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, który wypada 2 kwietnia Agnieszka Chylińska zamieściła wymowny i poruszający wpis. Obejmuję Was mocno i Waszych dzielnych Opiekunów - napisała Chylińska. Do wpisu dodała zdjęcie serca ułożonego z niebieskiego materiału. Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy w postaci niebieskich serduszek. Ten kolor to symbol autyzmu.