Magdalena Narożna odnosi sukcesy na scenie i kwitnie dzięki udanemu związkowi. Gwiazda disco polo jest teraz z Krzysztofem, którego poznała jeszcze w szkole podstawowej. Wcześniej wokalistka zespołu Piękni i Młodzi była związana zawodowo i prywatnie z Dawidem Narożnym, który jest ojcem jej 15-letniej córki, Gabrysi. Drogi małżonków rozeszły się w 2019 roku w wyjątkowo burzliwej atmosferze.

Bójka na koncercie

Media zelektryzowało to, co wydarzyło się podczas sylwestrowego koncertu TVP w Zakopanem w 2019 r. Za kulisami doszło wtedy do bójki między Magdą Narożną, Dawidem Narożnym i ich nowymi partnerami. Dziś ex-małżonkowie unikają się jak ognia. Może o tym świadczyć choćby to, że Dawid Narożnego ze zdjęcia komunijnego córki wyciął swoją byłą żonę.

Reklama

"Walczcie o siebie"

W piątym odcinku "Tańca z gwiazdami", który miał premierę w niedzielę 30 marca, Magda Narożna nawiązała do swoich doświadczeń, związanych z rozwodem. Ja chyba zawsze marzyłam o miłości. Jak jesteśmy z tych rozbitych rodzin, to człowiek trochę tej miłości szuka i ja chyba tak za szybko jej chciałam -powiedziała przed kamerami w studiu "Tańca z gwiazdami".

Magdalena Narożna rzadko mówi o swoim małżeństwie z Dawidem Narożnym. Czasem jednak robi wyjątki. Uważam, że jestem to winna osobom, które tak bardzo mnie wspierały w ciężkich chwilach. Jestem to winna kobietom, które zastanawiają, czy zrobić ten krok do przodu i zawalczyć o siebie. Nie bójcie się, zawalczcie, bo każda chwila, każda minuta życia jest bardzo cenna. Jeśli nawet przez tę minutę będziemy szczęśliwi, zaczniemy się uśmiechać i zapomnimy o tym, co się złego w życiu wydarzyło, to jest to warte poświęcenia - powiedziała w wywiadzie z Pudelkiem.

Największa miłość Magdaleny Narożnej

Magdalena Narożna jest wdzięczna córce, która popchnęła ją do tego, by zakończyła "piekło", jakim było jej małżeństwo. Gabi jest dla mnie najważniejsza, nie wyobrażam sobie życia bez niej, nie wyobrażam sobie, żebyśmy żyły nie tak, jak należy. Cieszę się, że jest takim ogromnym wsparciem, jest bardzo mądrą dziewczyną, mam nadzieję, że ona też czuje wsparcie ode mnie. Kocham ją nad życie i dla niej żyję, więc jak mogłabym postąpić inaczej? - przyznała wokalistka.