Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska wyrośli na faworytów "Tańca z gwiazdami". Publiczność w studio i przed telewizorami podziwia ich umiejętności taneczne. Uwagę zwraca niezwykła chemia między tancerzami. Wiadomo nie od dziś, że w tańcu może zawiązać się bardzo intymna relacja. Spekulacje na temat pogłębiającego się związku Agnieszki Kaczorowskiej i Filipa Gurłacza rozgrzały media. Oni sami cierpliwie, ale stanowczo dementują plotki. Podkreślają, że takie niepoparte niczym opinie mocno krzywdzą rodzinę Filipa Gurłacza. Agnieszka Kaczorowska prosi, by widzowie skupili się na ich występach, a nie na domysłach, dotyczących ich życia prywatnego.

Czy żona Filipa Gurłacza zatańczy w show?

W nadchodzącym odcinku "Tańca z Gwiazdami" uczestnicy mają tańczyć z osobami bliskimi. Małgorzata Patryn-Gurłacz, żona Filipa, postanowiła, że nie wystąpi w programie. Chce uniknąć eskalowania plotek. Z Agnieszką Kaczorowską i Filipem Gurłaczem wystąpi ojciec aktora.

Reklama

W wywiadzie dla RMF FM, który zostanie wyemitowany w najbliższą sobotę, Agnieszka Kaczorowska została zapytana o reakcję żony Filipa Gurłacza na plotki o ich romansie. Okazuje się, że panie zdążyły się poznać. Agnieszka Kaczorowska przyznała, że ostrzegła Filipa Gurłacza przed tym, że mogą pojawić się plotki o ich rzekomym romansie.

Agnieszka Kaczorowska poznała Małgorzatę Patryn-Gurłacz

Ja mu powiedziałam wprost i szczerze: słuchaj, zaczynasz tańczyć ze mną, ja jestem w takim, a nie innym etapie, na takim, a nie innym etapie życia dzieją się takie, a nie inne rzeczy w moim życiu i są. Jestem osobą też publiczną i medialną, i będą gadać. Na bank. Musisz być na to gotowy. Pogadaj z Gosią. Ja też się z Gosią poznałam i z dzieciakami, i myślę, że sprawa jest po prostu taka prywatnie jasna i klarowna dla nas wszystkich. A to, co będą pisać media i co ludzie będą gadać na to już ich (...). Prawdą jest, że taniec jest taką specyficzną formą, wiesz, przy tym programie (...). Przede wszystkim jest dużo bliskości, jest dużo intymności. Ja zawsze podkreślam, że do tego trzeba podchodzić jak do aktorstwa. Wchodzimy w role, wchodzimy w takie sytuacje na tym parkiecie bliskie, jak w różnych scenach - powiedziała Agnieszka Kaczorowska.

Reklama

Padło pytanie, czy żona Filipa Gurłacza dzwoni Agnieszki Kaczorowskiej i czy czyta plotki na temat domniemanego romansu. Nic takiego. Myślę, że nie ma czasu na takie telefony czy na czytanie, bo mają dwójkę dzieci - ucięła Agnieszka Kaczorowska.