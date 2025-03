Agnieszka Kaczorowska po kilkuletniej przerwie powróciła do programu "Taniec z gwiazdami". W 16. edycji show tancerka partneruje aktorowi Filipowi Gurłaczowi. Razem walczą o Kryształową kulę. Internauci bacznie obserwują to, co się między nimi dzieje na parkiecie. A swoim domysłom dają upust w komentarzach w mediach społecznościowych.

Pełna namiętności kizomba

W 3. odcinku "Tańca z gwiazdami", który pojawił się na antenie Polsatu 16 marca w niedzielę, para zaprezentowała ognisty taniec. Zatańczyli ognistą kizombę. Jurorzy byli zachwyceni i przyznali im aż 40 punktów, czyli maksymalną pulę.

Widzowie w komentarzach, które pojawiają się na profilach programu w social mediach, byli pod ogromnym wrażeniem występu Agnieszki Kaczorowskiej i Filipa Gurłacza. "Ale się gorąco zrobiło na tym parkiecie, to była petarda. Najlepsi; Parowało z telefonu. Mega; Można by powiedzieć choreograficznie skromnie, ale wykonanie świetne. Filip ma niesamowity feeling, a Aga jest oczywiście świetną partnerką; Wow... ależ emocjonujący taniec musiałam po nim ochłonąć - zachwycali się internauci.

Co zobaczyli internauci?

Pojawiły się też komentarze, które sugerują, że między tancerzami iskrzy nie tylko na parkiecie. "No, żeby Filip rozwodu z żoną nie musiał brać; Na miejscu jego żony już bym miała złamane serce; Ja tu widzę coś więcej niż taniec; Przypominam, że to dwójka aktorów, którzy potrafią zagrać emocje; O matko, co to był za ogień!" - można przeczytać pod nagraniem z ich występu na profilu "Tańca z gwiazdami".

Kim jest żona Filipa Gurłacza?

Filip Gurłacz ma żonę. W sierpniu 2016 roku aktor wziął ślub z Małgorzatą Patryn. Mają dwóch synów, Michała i Józefa. Wybranka Filipa Gurłacza także jest aktorką i można ja zobaczyć w "Pierwszej miłości".

Filip Gurłacz o namiętnym tańcu z Agnieszką Kaczorowską

Reporter serwisu Pudelek zapytał Filipa Gurłacza o to, czy między nim i jego taneczną partnerką jest chemia. Czy jest chemia między nami? Jakaś tam była między nami w tej kizombie i ludzie to zobaczyli. Staraliśmy się o tę chemię w tańcu - odpowiedział Filip Gurłacz. Dodał, że dzwonił do żony, by dowiedzieć się, jak podobał się jej jego taniec.