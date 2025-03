Po rozstaniu z TVP Małgorzata Opczowska zadomowiła się w mediach społecznościowych. Z dziennikarki stała się influencerką. Opowiada swoim fanom o życiu prywatnym i dzieli się pasją do mody. Małgorzata Opczowska nawiązała współpracę z luksusowymi markami odzieżowymi. Jak podkreśla w wywiadach, modą interesowała się prawie od dziecka. Wspomina, jak przed laty, w szkole średniej, jako jedna z pierwszych nosiła spodnie dzwony i buty na koturnie.

Szafa pęka w szwach

Małgorzata Opczowska dzieli swój czas między Warszawę i Kraków. W obu mieszkaniach ma pełne ubrań garderoby.Mam kilka markowych torebek, które pasują do wielu stylizacji na duże wyjścia, ale i na co dzień. Mam cudowną małą czarną ozdobioną perełkami, która jest w mojej szafie już kilka lat i myślę, że zostanie na zawsze. Dbam i szanuję ubrania, torebki, buty. Dzięki temu moja szafa pęka w szwach. Na szczęście mam dwie. Jedną w Warszawie, drugą w Krakowie. Może niebawem zdecyduję się na jakąś wyprzedaż szafy. Choć trudno mi się rozstać z ubraniami. Ale chętnie dam im drugie życie - powiedziała w wywiadzie dla portalu Shownews.

Jakie modowe perełki kryje jej szafa?

Za pierwszą pensję w TVN-ie, a było to dwadzieścia lat temu, kupiłam szpilki od Versace, które mam do dziś. Mam też torebki, które mają swoje lata i nadal są w świetnym stanie. Wyznaję zasadę, że co tanie to drogie, więc zamiast kupować hurtowo wątpliwej jakości ubrania, wolę kupić jedną rzecz dobrej jakości, która będzie służyć lata - powiedziała Małgorzata Opczowska.