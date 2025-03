W środę wieczorem (20 marca) odbyła się gala "Top Seriale". To wydarzenie, które nagradza twórców seriali z platform streamingowych.

Anna Nehrebecka na gali "Top Seriale"

Na tegorocznej gali pojawiło się wiele gwiazd polskiego show-biznesu. Ambasadorką plebiscytu była Marta Żmuda Trzebiatowska. W plebiscycie nominowane były produkcje w różnych kategoriach, takich jak najlepszy polski serial, najlepszy aktor czy najbardziej zapamiętana scena.

Wśród gwiazd, które pojawiły się na gali i pozowały na ściance była też Anna Nehrebecka. Aktorka pozowała fotoreporterom i rozdawała uśmiechy. Anna Nehrebecka znana m.in. z serialu "Złotopolscy" oraz filmów "Ziemia obiecana" czy "Chce się żyć" wybrała na tę okazję czarne spodnie i marynarkę oraz białą koszulę. Na głowie miała turban z chustki w kolorach bieli, czerni oraz brązu.

Anna Nehrebecka choruje na raka

W grudniu 2024 roku aktorka wyznała w wywiadzie z Onetem, że zmaga się z rakiem. W programie "halo tu polsat" opowiedziała, jak dowiedziała się o tym, że jest chora. Przyznała, że to intuicja podpowiedziała jej, że coś jest nie tak.

Wyznała, że dziękowała sama sobie, że zawierzyła swojej intuicji. Że coś jest nie tak, że coś mi się nie podoba. I miałam tę odwagę, żeby po prostu pójść do lekarza i poszukać- powiedziała aktorka.

Przyznała, że po usłyszeniu diagnozy stwierdziła, że trzeba szybko zacząć działać. Na pewno nie czekałam na taką odpowiedź, ale w momencie, kiedy usłyszałam, już to było bardzo ładnie powiedziane: "mamy gościa". I tak to potraktowałam, że trzeba szybko zacząć działać. I rzeczywiście miałam ludzi wokół, którzy mi bardzo w tym pomogli - powiedziała aktorka w programie "Halo, tu Polsat".

Tak mimo choroby stara się żyć Anna Nehrebecka

Aktorka przyznała wówczas, czego potwierdzeniem jest jej obecność na gali "Top Seriale", że stara się żyć normalnie, bo nie ma wpływu na to, co się stało.

Nie mam na to wpływu, tak się stało i muszę zrobić wszystko, żeby to pokonać. Umówiłam się ze sobą, że wszystko będzie dobrze. I próbuję normalnie funkcjonować, myślę, że mi się to udaje. To jest chyba dosyć ważne. Jest zawsze wybór. Można siąść i mówić: "Boże, dlaczego ja jestem taka dotknięta przez los"! Naprawdę, są ludzie bardziej dotknięci - stwierdziła Anna Nehrebecka.