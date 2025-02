Małgorzata Tomaszewska pond rok temu zniknęła z telewizyjnych ekranów. Skupiła się życiu rodzinnym. Wychowuje 7-letniego syna Enzo i roczną Laurę. Dawna prezenterka "Pytania na śniadanie" nie ukrywa, że z czasem chciałaby powrócić przed kamery. Kto wie, może trafi do Polsatu, gdzie pracuje jej przyjaciel i były partner z "Pytania na śniadanie".

Pierwsze urodziny Laury

Dawna gwiazda Telewizji Polskiej raz na jakiś czas pokazuje dzieci w mediach społecznościowych. Teraz opublikowała zdjęcia córki, która właśnie skończyła roczek. Urodziny świętowano w domu, były piękne dekoracje.

Co wiemy o partnerze Małgorzaty Tomaszewskiej?

Małgorzata Tomaszewska nie zdradziła wiele o swoim partnerze. Wiadomo, że ma na imię Robert. Para zaręczyła się w czerwcu 2024 roku. "Znam ojca dziecka Małgosi. Bardzo go lubię. Uważam, że jest świetnym facetem. Tworzy z Małgorzatą fantastyczną relację. I to chyba właściwie tyle, co mogę na ten temat powiedzieć, bo nie chciałbym wchodzić w jej życie prywatne" - mówił w rozmowie z Party jej przyjaciel, Aleksander Sikora.

Małgorzata Tomaszewska opublikowała na Instagamie zdjęcie córeczki z prezentami. Z kolei na InstaStories pojawiło się jej zdjęcie z ukochanym. Robert z samego rana zrobił niespodziankę małej jubilatce, przekazując torbę wypchaną prezentami. Z kolei jej mama dostała naręcze białych róż, które zaprezentowała na InstaStory.

Małgorzata Tomaszewska i jej partner, który tuż przed ubiegłorocznymi wakacjami poprosił ją o rękę, w samo południe wybrali się z małą Laurą na spacer. Szczęśliwych rodziców "zdradziły" ich identyczne dżinsowe czapki z wyhaftowanymi podpisami "Mama" i "Papa".