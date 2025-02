Roksana Węgiel pojawiła się ostatnio na gali Bestsellery Empiku 2024. Wokalistka zaprezentowała się w czarnej sukni z dużymi wycięciami. Wiele osób uznało, że to była wyjątkowo odważna kreacja.

"Nie pokazałam za dużo"

Ona tak frontalnie nie jest w ogóle kontrowersyjna, to jest suknia wieczorowa. Aczkolwiek faktycznie z boku jest odważna. Lubię takie kreacje i uważam, że nie pokazałam za dużo - mówiła Roksana Węgiel w rozmowie z serwisem Jastrząb Post.

"Trzeba mieć szacunek do kościola"

W innym wywiadzie padło pytania o to, jak Roksana Węgiel ubiera się do kościoła. Wokalistka wielokrotnie mówiła, że wiara jest dla niej ważna. Oczywiście nie poszłabym tak do kościoła [w kreacji, którą założyła na Bestsellery Empiku - przyp.red.]. Różnie to bywa. Ostatnio też tak spontanicznie trochę byliśmy w tym kościele w Barcelonie, więc byłam w takich szerszych czarnych spodniach i ramonesce, więc wszystko było zakryte - powiedziała. Wokalistka stosuje się do zasad, obowiązujących w świątyniach. Zgadzam się z tym, że trzeba mieć szacunek do kościoła, po prostu do religii i w takich miejscach zachowywać się według zasad, czyli zakryte ramiona, zakryte kolana i taki schludny ubiór - skwitowała w wywiadzie