Nie żyje Roberta Flack. Miała 88 lat

Roberta Flack zmarła w poniedziałek 24 lutego 2025 roku. Miała 88 lat. Informację przekazał mediom przedstawiciel gwiazd. Artystka zmarła w otoczeniu rodziny i bliskich. Przyczyny śmierci nie podano do wiadomości publicznej.

Roberta Flack wykonywała muzykę pop i R&B. Popularność zdobyła w latach 70. Największą sławę przyniosło jej wykonanie hitów "Killing Me Softly With His Song" oraz "The First Time Ever I Saw Your Face", za które otrzymała nagrody Grammy.

Roberta Flack - przebieg kariery

Roberta Flack urodziła się 10 lutego 1937 roku. Miała klasyczne wykształcenie muzyczne. Ukończyła Howard University. Początkowo kształciła się w kierunku gry na pianinie, lecz ostatecznie zdecydowała się na śpiew. Szczyt popularności artystki nastąpił w 1974 roku dzięki przebojowi "Where Is the Love". Piosenka zdobywała pierwsze miejsca list przebojów pop i R&B.

Roberta Flack była nominowana do nagrody Grammy 13 raz. Zdobyła cztery statuetki. Dała dwa koncerty w Polsce w 1976 roku, zagrała w Warszawie i Poznaniu.