Izabella Krzan od blisko pięciu lat związana jest z Dominikiem Kowalskim. Prezenterka zdradziła niedawno programie "Mellina" na antenie Eska Rock, że w ich relacji nie ma miejsca na tajemnice i obydwoje cenią sobie spokój i zaufanie. Jej partner wyraźnie dystansuje się też od medialnego zgiełku, unikając publicznych wystąpień.

"Nie chce chodzić na żadne ścianki"

Mam takie poczucie, że wiem, gdzie ten partner jest, co on robi, nie ma tajemnic, ty nie masz tajemnic przed mim, gadacie o wszystkim. Ten spokój w serduchu to jest fantastyczna sprawa – tłumaczyła była prowadząca "Pytanie na śniadanie" w rozmowie z Marcinem Mellerem. Mój partner w ogóle nie chce chodzić na żadne ścianki, on nie chce, żebym go pokazywała - dodała.

Izabella Krzan o miłości i walentynkach

Izabella Krzan w walentynki skończy 30 lat. W ostatnim poście na Instagramie otworzyła się na temat miłości, o czym wspomina rzadko. Celebrytka tym razem podzieliła się refleksją na temat sztuki miłości do samego siebie.

Walentynki to wspaniała okazja, by okazać miłość bliskim, ukochanym, jak również sobie, więc wypełnijmy ten piękny czas przyjemnością! A ty, co robisz tylko dla siebie? – zwróciła się do fanów.