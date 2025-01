Magda Gessler to jedna z najbardziej barwnych postaci polskiego show-biznesu. Jest też "królową TVN", bo jej "Kuchenne rewolucje" cieszą się od lat zawrotna popularnością. Magda Gessler z reguły nie przejmuje się, tym "co ludzie gadają". Są jednak plotki, które uważa za szkodliwe i które ją bardzo dotykają. O co chodzi?