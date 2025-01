Magda Gessler to znana restauratorka i gospodyni programu "Kuchenne rewolucje". Co jakiś czas lubi uchylić rąbka tajemnicy i opowiedzieć o swoim życiu prywatnym. W najnowszym wywiadzie wyznała, co robiła jako mała dziewczynka. Szokujące wyznanie tym razem dotyczyło jej pierwszej pracy. Aż trudno uwierzyć, co takiego robiła.