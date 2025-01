Sylwester z Dwójką w tym roku przeniósł się z Zakopanego do Chorzowa. To właśnie tam na Stadionie Śląskim wystąpiła plejada gwiazd.

Sylwester z Dwójką. Kto wystąpił w Chorzowie?

Widzów i zgromadzoną tam publiczność w ostatnią noc roku bawili m.in. Majka Jeżowska, Małgorzata Ostrowska Michał Wiśniewski, Michał Szpak, Tatiana Okupnik, Natasza Urbańska, Lanberry, Afromental, Andrzej Piaseczny a także Piotr Kupicha i zespół Feel.

Zagraniczną gwiazdą Sylwestra z Dwójką był Bryan Adams. Stacja jego występ ogłosiła w Wigilię a prezes TVP - Tomasz Sygut przyznał, że prywatnie cieszy się, że udało się zaprosić tego artystę do Chorzowa.

Nocny wpis prezesa TVP

W nocy zamieścił post, w którym wyraził swoje zadowolenie z przebiegu imprezy. Zrobiliśmy to! To była ciężka praca dziesiątek osób. Wszystkim podziękuję osobiście. Z taką ekipą możemy przenosić góry! A dzisiaj?! A dzisiaj jestem mega szczęśliwy! No i mamy Nowy Rok. PS a na Stadionie Śląskim bawiło się prawie 40 tysięcy osób- napisał Sygut. Nie Bryana Adamsa jednak wyróżnił w kolejnym wpisie.

Tego artystę wyróżnił prezes TVP

Szef TVP w samych superlatywach wyraził się o liderze zespołu Feel. Przy okazji wspomniał przeszłość Piotra Kupichy. Jeśli czegoś nie pomyliłem, skończył Politechnikę i miał robić tarcze do samochodów. Na szczęście muzyka zwyciężyła. Piotrek Kupicha dzisiaj w podwójnej roli - świetny prowadzący i znakomity wokalista! - napisał.

Okazuje się, że rzeczywiście lider zespołu Feel w młodości uczył się w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach. Zaocznie studiował również inżynierię materiałową na Politechnice Śląskiej. Ostatecznie to jednak muzyka skradła jego serce.