Za Natalią Kukulską bardzo pracowity rok. Koncertowała i wykańczała dom. To spowodowało, że była osłabiona. Niewiele było więc trzeba, by zachorowała. Po świętach, zamiast zabrać się do pracy, wylądowała w łóżku i było to - jak stwierdziła - "mało przyjemne doświadczenie". O wszystkim poinformowała fanów i przestrzegła ich, by uważali na siebie.