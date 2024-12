Klaudia El Dursi pojawiła się w sobotę w "Dzień Dobry TVN", gdzie po raz pierwszy ogłosiła, że spodziewa się trzeciego dziecka. Modelka powiedziała, że razem z partnerem Jackiem od zawsze marzyli o dużej rodzinie. Podczas rozmowy z Ewą Drzyzgą i Krzysztofem Skórzyńskim prezenterka powiedziała również, że po cichu liczyła, że urodzi bliźniaki. Klaudia wie już jednak, że jej marzenie tym razem się nie spełni.

Kto zastąpi Klaudię El Dursi

Rozmawiano o ciąży Klaudii El Dursi i o przygotowaniach do Bożego Narodzenia. W pewnym momencie poruszono też kwestię "Hotelu Paradise", który od samego początku prowadzi właśnie Klaudia El Dursi. Prezenterka potwierdziła, że ze względu na ciążę nie będzie gospodynią kolejnego sezonu. Zaprosiła też do studia nową prowadzącą, która ją zastąpi. To Edyta Zając.

Trochę czuję się w obowiązku, żeby poinformować, że zbliżające się nowe dwa sezony "Hotelu Paradise" niestety odbędą się beze mnie. (...) Oddaję mój program w najlepsze ręce, jakie tylko mogłabym sobie wymarzyć, także może zaprośmy Edytę - wyznała w TVN.

Nowy sezon "Hotelu Paradise" na Filipinach

Modelki zdradziły, że nowy sezon "Hotelu Paradise" będzie realizowany na Filipinach. Edyta ma to szczęście, że te sezony będą bardzo krótkie, ponieważ tylko dwa miesiące, bo zazwyczaj jeździliśmy na cztery - dodała Klaudia.

Kim jest nowa prowadząca "Hotel Paradise"?

Edyta Zając to modelka i prezenterka. W „Dzień dobry TVN” przekazuje newsy ze świata show-biznesu. Edyta Zając ma już doświadczenie w prowadzeniu podobnego formatu. Była gospodynią show "True Love", który nadawano w TVN7 w 2023 roku. Wcześniej Edyta Zając uczestniczyła w TVN w programie "Agent - Gwiazdy".

W 2016 roku wzięła ślub z piłkarzem Jakubem Rzeźniczakiem. Ich związek był szeroko komentowany w mediach. Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu. Para rozwiodła się w 2020 roku. Teraz jest w związku z Michałem Mikołajczakiem, znanym z roli mecenasa Dariusza Żbika w serialu "Na Wspólnej".