Wojciech Modest Amaro był podcastu "WojewódzkiKędzierski". Popularny kucharz i restaurator, który jako pierwszy w Polsce zdobył prestiżową gwiazdkę Michelin dla restauracji Atelier Amaro, został zapytany o swój stosunek do rodziny Gesslerów, specjalizującej się w gastronomii.

Myślę, że to pozytywne [zjawisko] w dużym stopniu. Jakkolwiek ktoś nie chciałby dobierać się do oceniania, to mówimy o budowaniu w jakiejś formie polskiej marki biznesowej, związanej z gastronomią, która przez wiele lat radzi sobie na rynku i rozwija się - stwierdził.

Magda Gessler "umie robić show"

Kuba Wojewódzki zapytał swojego gościa, czy jego zdaniem Magda Gessler potrafi dobrze gotować, czy może raczej ma talent do organizowania wielkich, emocjonujących wydarzeń, happeningu wokół gotowania. Wojciech Modest Amaro zdecydowanie zgodził się z drugą opcją. Umie zrobić super happening wokół gotowania - przyznał kucharz.

Wojewódzki o "bujdach Magdy Gessler"

Prezenter postanowił dłużej porozmawiać o znanej restauratorce, podkreślając, że Gessler poznał jeszcze w czasach "przedtelewizyjnych". Miewasz czasem wrażenie, że Magda Gessler jest mitomanką? - zapytał Wojewódzki. - Przyjaźń z Fidelem Castro, (...) to, że dzwoniła do królowej hiszpańskiej, te wszystkie opowieści, które później okazywały się bujdami - wyliczał dziennikarz. Kompletnie nie znam tych bujd. Skoro mi mówisz, że to są bujdy, no to co ja mam powiedzieć? (...) No to chyba tak jest. Ale to nie jest tak, że mam jakieś doświadczenie w tej materii - odparł Amaro.

"Nic do ukrycia"

Kuba Wojewódzki opowiedział o swoich doświadczeniach z restauratorką, która przed wywiadem wysyłała listę kwestii, o których nie chciała rozmawiać. Nie wysłałeś nam żadnej tezy, żadnego pytania, na które nie chcesz odpowiadać. Każda wizyta u mnie w programie to były dziesiątki takich rzeczy, których Magda nie chce mówić, bo koloryzowała, trochę przejaskrawiła, źle opowiedziała - powiedział dziennikarz. A Amaro odparł, że "nie ma nic do ukrycia".