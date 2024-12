Zawsze po finale "Tańca z gwiazdami" rusza giełda z nazwiskami uczestników kolejnej edycji. Z roku na rok powtarza się nazwisko Dody, ale wiadomo, że gwiazda twardo odmawia. Produkcja "Tańca z gwiazdami" ujawniła do tej pory tylko jedno nazwisko. To piosenkarka Blanka. Krążą plotki, że na parkiecie show pojawi się, ktoś z byłej ekipy "Dzień dobry TVN". Być może chodzi o Małgorzatę Rozenek-Majdan? Gwiazda ma jasne stanowisko w tej sprawie.

Małgorzata Rozenek uchyla rąbka tajemnicy

Okazuje, że zespół gwiazd w nadchodzącej edycji "Tańca z gwiazdami" już wkrótce może zasilić była prowadząca "Dzień dobry TVN", co zdradziła Małgorzata Rozenek-Majdan w rozmowie z portalem "Świat Gwiazd". Doprecyzowała jednak, że to nie będzie ona. Zdecydowanie bez mojego udziału, ale z prawdopodobnym udziałem jednej z naszych redakcyjnych koleżanek - powiedziała, a następnie zdradziła powód, dla którego nie zobaczymy jej na parkiecie.

Dlaczego Małgorzata Rozenek nie zatańczy?

- Stacja, która produkuje "Taniec z Gwiazdami" to nie jest moja stacja. (...) Gdyby "Taniec z gwiazdami" był w stacji TVN, to byłabym pierwsza, która zapukałaby do gabinetu dyrektor programowej i powiedziała: bierz mnie i nawet nie musisz mi płacić tych wielkich pieniędzy - wyjaśniła. Według Pudelka, wysoce prawdopodobne jest to, że już wkrótce poznamy umiejętności taneczne Małgorzaty Ohme, która aktualnie współpracuje z programem śniadaniowym "Halo tu Polsat".