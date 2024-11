Na początku 2024 r. w sieci pojawiły się informacje o rozstaniu Macieja Zakościelnego z Pauliną Wyką. Aktor potwierdził te doniesienia i przyznał, że dzieli się z byłą partnerką opieką nad dwoma synami. To urodzony pod koniec czerwca 2016 r. Borys oraz obchodzący urodziny w 2018 r. Aleks.

A jednak romans?

Popularny aktor teraz walczy o Kryształową Kulę w "Tańcu z gwiazdami". Zaszedł bardzo wysoko, bo do finału. Wielu widzów jest pewnych, że pomiędzy Maciejem Zakościelnym i Sarą Janicką coś się dzieje. Wszyscy to zauważyli. Czyli wspaniała gra aktorska - nie tylko Maciej się uczy - powiedziała Plejadzie Sara Janicka.

"Każdy to widzi, to co będziemy ukrywać"

Jesteśmy w tym bardzo szczerzy. Po prostu chcemy przekazać widzom, żeby tak się poczuli - tłumaczył Maciej Zakościelny.

Teraz wiele do myślenia dała wypowiedź jurora "Tańca z gwiazdami" Tomasza Wygody o Macieju Zakościelnym i Sarze Janickiej. Nie wiem, w jakich Maciej relacjach osobistych jest do tej pory i czy tam może mu to coś zmienić, ale niewątpliwie widać, że czują się bardzo dobrze. Oj widać, widać… To wszystko widać, każdy to widzi, to co będziemy ukrywać - powiedział w rozmowie z Kozaczkiem.