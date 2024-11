Agnieszka Dygant to jedna z bardziej utalentowanych i rozpoznawalnych aktorek polskiego show-biznesu. Jej kariera rozwinęła się, gdy zagrała główną rolę w serialu "Niania" produkowanym przez TVN. Od kilku sezonów można ją także oglądać w popularnej romantycznej komedii i jej kolejnych odsłonach, czyli "Listach do M.".

Agnieszka Dygant nie bierze udziału w celebryckich show

Agnieszka Dygant ma wielu fanów. Na Instagramie jej profil obserwuje ponad 450 tys. osób. Kilka dni temu można ją było spotkać na evencie Mariety Żukowskiej promującym jej nową kolekcję biżuterii.

W rozmowie z portalem Pomponik aktorka wyjaśniła, dlaczego choć pracuje na planach różnych produkcji i bywa na tego typy imprezach, nie bierze udziału w żadnym celebryckim telewizyjnym show.

Tak aktorka tłumaczy swoją decyzję. Zdradza, o czym marzy

No nie wiem, tak wyszło. (...) Może właśnie tak jest, że nie we wszystkim dobrze się czuję. Dobrze się czuję, gdy tak nie do końca pokazuje siebie prywatnie. A takie programy jednak zakładają to. Może lubię ukryć się za rolą i z tej pozycji, bardziej kreacyjnej, występować - wyznała aktorka.

Dodała, że nie ma za złe kolegom z branży i planów filmowych, że biorą udział w takich przedsięwzięciach. Oglądałam kilka razy kolegów i bardzo mi się podobali. Akurat wczoraj nie oglądałam "Tańca z gwiazdami", ale wiem, że Vanessa Aleksander wygrała, bardzo jej kibicowałam. Maćkowi Zakościelnemu również. Tak więc to nie jest tak, że ja się tym zupełnie nie interesuje. Po prostu z pewnym rzeczami jest mi po drodze, z innymi nie - powiedziała Dygant.

Zapytana o to, o czym marzy, odpowiedziała, że o "dobrym scenariuszu".