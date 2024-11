Patricia Kazadi jest obecna w show-biznesie już od blisko 20 lat. Jest aktorką, prezenterką i piosenkarką. Niedawno zajęła drugie miejsce w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Pojawiła się też informacja, że poprowadzi nowy sezon wracającego po latach show "Must Be the Music". Artystka wydaje także płyty ze swoją muzyką. W ubiegłym roku zaśpiewała w duecie m.in. z Kayah. Ich singiel "Ganesha" promował krążek "MAKASI 19-23".

W przyszłym roku Patricia Kazadi planuje wypuścić kolejne utwory. Opowiedziała o tym na kanale MIXTAPE TV na YouTube. Na zapowiedź, że płyta będzie miała "dobry wajb", prowadzący odparł "coco jambo i do przodu".

"To było raistowskie"

No, to było rasistowskie, ale okej - zareagowała wówczas Kazadi. Nie, to był cytat z filmu "Chłopaki nie płaczą" - bronił się prowadzący. Patricia Kazadi podkreśliła raz jeszcze, że jej zdaniem cytat był rasistowski, po czym przywołała jeszcze inny przykład z polskiej popkultury.

Patricia Kazadi o utworze Lady Pank

Jest taki utwór Lady Pank. I tam jest tekst, który niedawno dopiero do mnie dotarł. Pojechałem gdzieś tam za granicę "i na czekoladkę poczułem chęć". Była i coś tam "bardzo nieletnia" - nuciła Patricia.

Prowadzący szybko zmienił jednak temat i Patricia nie zdradziła, czy kultowy przebój "Na co komu dziś" uraził ją czy nie. Nie był to jednak pierwszy raz, kiedy Kazadi poruszyła wątek rasizmu w Polsce.