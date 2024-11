Olek Sikora po odejściu z TVP, bardzo szybko znalazł pracę w konkurencyjnej stacji, czyli Polsacie. Pojawia się na wizji i jest jednym z dziennikarzy programu "Halo tu Polsat". Bierze także udział w jesiennej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Olek Sikora pojawił się w studiu Polsatu z plastrem na nosie

Prezenter dotarł nawet do finałowej czwórki. O zwycięstwo zawalczy z Patrycją Kazadi, Barbarą Wypych i Kubą Szyperskim. Z tej okazji w piątkowy poranek Olek pojawił się w studio "Halo tu Polsat". Prezenter w ostatniej chwili wbiegł do studia a uwagę widzów przyciągnął plaster na jego nosie i nieco posiniaczona twarz.

Prezenter Polsatu miał wypadek. Tak się tłumaczy

Okazało się, że Olek Sikora miał wypadek. Dosłownie pół godziny temu wylądowałem z Kenii, gdzie niestety dałem nura na głęboką wodę i dlatego wyglądam tak, a nie inaczej - wyjaśnił widzom, co się stało. Chwilę później zamieścił w sieci nagranie.

Uważajcie na siebie! Ja też to robiłem, ale niefortunne nurkowanie zakończyło się dla mnie kilkoma ranami, które do przysłowiowego wesela się zagoją. Zdjęcie przedstawia wersję sprzed pojawienia się opuchlizny i siniaków na twarzy i należy do tych mniej drastycznych - powiedział Olek Sikora.

Zaznaczył przy tym, że wypadek nie był wynikiem spożywania alkoholu, a opatrunki nie mają nic wspólnego z zabiegami czy operacjami korygującymi urodę.