Na początku października Roksana Węgiel umieściła w mediach społecznościowych wpis na temat swojego stanu zdrowia. Wokalistka źle się poczuła i po koncercie trafiła do szpitala.

Nagłe pogorszenie stanu zdrowia

"Nie sądziłam, że dojdzie do takiej sytuacji…Chciałam zostawić to dla siebie, nie wypowiadać się na temat zdrowia, jednak sytuacja w, której się znalazłam przez nadmiar wysiłku mnie do tego zmusza, może ma to być pewnego rodzaju świadectwo/ przestroga dla osób, które również zmagają się z cukrzycą...ja dowiedziałam się kilka miesięcy temu, że choruje na cukrzycę typu pierwszego i szczerze? Zbagatelizowałam ten temat, nie chciałam się zatrzymywać w swoich działaniach, z biegiem czasu sytuacja się pogorszyła, zaczęły się diametralne skoki cukru przez co moje samopoczucie znacznie się pogarszało aż wczoraj po mini koncercie zasłabłam i trafiłam do szpitala..." - napisała wokalistka. Z powodu problemów zdrowotnych musiała odwołać październikowe koncerty.

Jak się teraz czuje Roksana Węgiel?

Roksana Węgiel po kilku dniach poinformowała fanów, jak się czuje. Jest znacznie lepiej, ale choć bardzo chciałaby wrócić do pracy, musi odpoczywać i odzyskiwać siły. "Dziękuję bardzo za wsparcie, które dostaję od was przez ostatnie dni. Dziękuję wszystkim, którzy podzielili się ze mną w wiadomościach prywatnych swoimi doświadczeniami z cukrzycą. Dziękuję za każde ciepłe słowo. Ja czuję się trochę lepiej, staram się dużo odpoczywać, ale już mnie nosi. Jesteście przekochani" - napisała wokalistka.

Apel Roksany Węgil

Roksana Węgiel w swojej publikacji wspomniała także o Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego. Wokalistka zwróciła się do swoich fanów i podkreśliła, aby o siebie dbali i jeśli tylko sytuacja tego wymaga, nie bali się prosić o pomoc i wsparcie. "Dbajcie o siebie, proszę. Buziaki" - podsumowała Roksana Węgiel.