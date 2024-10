Jeszcze w piątek Roksana Węgiel zagrała koncert, a w sobotę poinformowała, że jest w szpitalu. Po piątkowym występie gwiazda źle się poczuła. W oświadczeniu opublikowanym na Instagramie 19-latka wyjawiła, że od jakiegoś czasu ma problemy ze zdrowiem.

Reklama

Roksana Węgiel choruje na cukrzycę

"Nie mówiłam tego nigdy wcześniej publicznie, ale niedawno, dość niespodziewanie, dowiedziałam się, że mam cukrzycę pierwszego stopnia i tak naprawdę dopiero uczę się z tym żyć. Ciężko jest przystopować, jednak w takiej sytuacji mój organizm zaczął się tego domagać" - napisała Roksana Węgiel.

Artystka ma za sobą bardzo intensywne miesiące. Wiosną brała udział w "Tańcu z Gwiazdami", latem wyszła za mąż. Cały czas też koncertuje i nagrywa nowe piosenki.

Roksana Węgiel odwołuje koncerty

Roksana Węgiel w związku z chorobą musi o siebie zadbać. "Teraz dostałam jednoznaczną diagnozę, muszę wyłączyć się z jakichkolwiek aktywności na miesiąc i uregulować zdrowie. Serce mi pęka na myśl o tym, że nie będę mogła zagrać dla was koncertów w październiku, ale wraz z moim teamem dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej do was wrócić" - napisała.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

"Znikam na jakiś czas"

"Może ma to być pewnego rodzaju świadectwo/przestroga dla osób, które również zmagają się z cukrzycą... Ja dowiedziałam się kilka miesięcy temu, że choruję na cukrzycę pierwszego stopnia i szczerze? Zbagatelizowałam ten temat, nie chciałam się zatrzymywać w swoich działaniach, z biegiem czasu sytuacja się pogorszyła, zaczęły się diametralne skoki cukru, przez co moje samopoczucie znacznie się pogarszało, aż wczoraj po mini koncercie zasłabłam i trafiłam do szpitala..." - stwierdziła piosenkarka.

"Zdrowie jest najważniejsze i błagam Was nie bagatelizujcie go, badajcie się regularnie, ta sytuacja sprawiła, że zrozumiałam powagę tego, co się wydarzyło i chcę, żeby Wam też dała do myślenia. Uważam, że nic nie dzieje się bez powodu, nie mniej jednak teraz potrzebuje odpoczynku, więc znikam na jakiś czas, realizując tylko działania, które nie obciążą mnie fizycznie" - zaapelowała.