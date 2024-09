Antek Królikowski to barwna postać polskiego show-biznesu. Słynie nie tylko ze swoich ról, które gra, ale także perypetii w życiu prywatnym. O aktorze było ostatnio głośno głównie ze względu na jego burzliwy związek z Joanną Opozdą.

Reklama

Antek Królikowski ujawnił, że zostanie po raz drugi ojcem

Para od pewnego czasu próbuje się rozwieść. Owocem ich związku jest syn Vincent. Ze swoją byłą już partnerką Antek Królikowski nie może dogadać się w sprawie alimentów oraz współdzielenia opieki nad dzieckiem.

Jakiś czas temu aktor zaskoczył kolejnym wyznaniem. Po raz drugi zostanie ojcem. Wraz z nową ukochaną Izabelą spodziewają się narodzin ich pierwszego dziecka. W najnowszym wywiadzie Antek Królikowski opowiedział nieco więcej o swojej partnerce a także nienarodzonym jeszcze potomku.

Antek Królikowski zdradził płeć swojego dziecka. Jakie imię wybrali wraz z Izabelą?

W rozmowie z "Super Expressem" aktor znany m.in. z takich filmów jak "Bad Boy", czy "Kryptonim Polska" wypowiadał się na temat Izabeli w samych superlatywach. Stwierdził, że jest "rodzinna, troskliwa i opiekuńcza". Dodał, że jego zdaniem świetnie poradzi sobie w roli mamy.

Sam się jakoś tak uspokoiłem, cieszymy się codziennością i wspólnym czasem. Wiem, że stworzymy cudowny dom - mówi Królikowski. Razem z Izą poznali już płeć dziecka. Okazuje się, że będzie to dziewczynka.

Nie miałem jakichś preferencji, bardziej skupiliśmy się na tym, żeby mała była zdrowa. Ale gdy usłyszeliśmy, że to będzie dziewczynka, ucieszyłem się, będzie świetnie! - wyznał w rozmowie z "Super Expressem". Antek Królikowski zdradził też, jak na imię będzie miała ich córka. Obydwoje postanowili oddać hołd swoim babciom.

Od dawna wiedzieliśmy, że to będzie dziewczynka. Od początku byliśmy zgodni co do imienia, tak się składa, że nasze babcie mają tak samo na imię i obie się bardzo ucieszyły!- powiedział aktor.

Babcie Antka Królikowskiego to Jadwiga i Elżbieta. Nie wiadomo, jakie imiona noszą seniorki w rodzinie Izabeli. Wynika z tego, że jeszcze chwilę trzeba będzie poczekać, by dowiedzieć się jak będzie miała na imię córka Antka i Izabeli.