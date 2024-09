Blanka w 2023 roku była polską reprezentantką Eurowizji. Daleko nie zaszła, bo zajęła 19. miejsce. Blanka cieszy się dość dużą popularnością i wiele koncertuje. Nie tylko śpiewa, lecz również prezentuje dość odważne układy taneczne. Tak też stało się i tym razem.

Twerkowanie przed dziećmi

2 września Blanka gościła w szkole podstawowej w Skawinie. Stanęła tam mała scena. Piosenkarka wykonała kilka swoich hitów. Podczas wykonywania piosenki "Asereje (Airplane Mode)" Blanka twerkowała. Wiele osób ją za to skrytykowało. Chodziło im przede wszystkim o to, że występy oglądały dzieci z klas od 1 do 3. Na portalu X posypały się mocno krytyczne komentarze.

Fala krytyki

"To chore. Gdzie byli rodzice?; Demoralizacji młodzieży ciąg dalszy... Co tu można innego myśleć...; Dramat!; Taka potem ta Rzeczpospolita jak jej młodzieży chowanie; Przesada; I żaden rodzic nie zareagował?; Kurator się powinien zająć tą placówką; Niebywałe. To wymachiwanie tylnymi częściami ciała odbywało się na terenie placówki szkolnej" - napisano w komentarzach na X. Internauci mają rację?

