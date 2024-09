2 września na antenie "Pytania na śniadanie" świętowano 22. urodziny programu. Z tej okazji do studia zaproszono m.in. Alicję Resich-Modlińską, która w latach 2007-2012 był szefową "Pytania na śniadanie", a wcześniej również jedną z prezenterek programu. Obok niej zasiadł Michał Olszański, który współprowadził poranny format od 2002 do 2019 roku. Podczas rozmowy doszło o kilku niezręcznych momentów.

Alicja Resich-Modlińska o Tomaszu Kammelu

Michał Olszański na kanapie śniadaniówki wspominał jedną ze swoich wpadek, kiedy zbyt ostro zareagował na słowa jednego z gości. - Ty zawsze to podkreślałaś, że mamy być autentyczni i mamy być sobą - zwrócił się do Alicji Resich-Modlińskiej, która przed laty była jego szefową. Wtedy prezenterka przytoczyła historię Tomasza Kammela, by pokazać, że bycie sobą w telewizji ma jednak swoje granice.

Dużo czasu poświęciłam [Tomaszowi -red.] Kammelowi. Żeby nie był taki fraternizujący. Żeby nie było tego jego "kochanie". Przestawia gościa i mówi "kochanie". Ja mówię, jakie kochanie? Tego nie lubiłam - powiedziała dziennikarka.

Michał Olszański o Macieju Dowborze

Michał Olszański przypomniał, że przed laty występował w show z synem Katarzyny Dowbor, Maciejem. - Na początku to była jedna z nielicznych męskich par: z szanownym Maciejem Doborem. Znany pani skądinąd - powiedział Olszański, zwracając się do Katarzyny Dowbor. - Ten pierwszy rok ja prowadziłem z Maćkiem i fajnie było. Myśmy się dobrze czuli w tej roli. On taki trochę młodszy, ja ten mistrz - powiedział dziennikarz. - Mocno młodszy, proszę cię - powiedziała Katarzyna Dowbor. Wtedy do rozmowy włączyła się Alicja Resich-Modlińska. - Takich jednopłciowych par prowadzących to jeszcze było więcej - powiedziała. Ja wymyśliłam Kasię [Dowbor - red.] z Jolą Fajkowską, ale również małżeństwo: Kurzajewski ze Smaszcz! Jeszcze wtedy byli razem - wspominała.

