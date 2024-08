Kilka dni temu oficjalnie poznaliśmy skład trenerski 6. edycji "The Voice Senior". W czerwonych fotelach zasiądą Tatiana Okupnik, Andrzej Piaseczny, Małgorzata Ostrowska oraz Robert Janowski.

Jak się czuje Robert Janowski jako juror "The Voice Senior"?

Jestem prawie seniorem, także czuję się bardzo komfortowo - jak w domu. (..) Jest pięknie, wzruszająco. Ci ludzie przypominają mi o tych pasjach, które mieliśmy wcześniej. Oni ich nie zgubili, próbują sobie tak życie ułożyć, żeby było piękne, żeby realizować swoje marzenia, przychodzą na scenę, cieszą się jak dzieci. Fantastyczne, dużo fajniej, dużo bardziej spontaniczne - powiedział nowy trener 6. edycji show w rozmowie z Jastrząbpost.pl.

Robert Janowski o powrocie do "Jaka to melodia"

Ja tam byłem 21 lat. Troszkę na własne życzenie odszedłem. Natomiast jak przyszła propozycja, czy bym wrócił do programu, to tak, jakbym wrócił do domu. Oczywiście, że się zgodziłem z wielką przyjemnością. Już jesteśmy po pierwszej sesji, już cały wrzesień nagraliśmy. Jakbym wrócił do siebie, jakbym wyjechał gdzieś na dłuższy urlop i wrócił - powiedział.

Robert Janowski reaguje na słowa Izabelli Krzan

Robert Janowski odniósł się do słów Izabelli Krzan, która powiedziała, że zna wiele nieprzyjemnych historii na temat prezentera. Miała usłyszeć od jego współpracowników, że był niesympatyczny. Poza tym miał zadeklarować, że nie wejdzie do garderoby po Rafale Brzozowskim, dopóki nie zostanie ona oczyszczona i wyremontowana. Dziennikarz stwierdził, że to plotki.

Absolutnie nigdy nie miałem żadnych takich wymagań. Plotka poszła. Dementuję. Każdy pracuje na swoje konto. Każdy mówi, co chce. Ma jakieś poczucie odpowiedzialności, rzetelności. Ja mam (...). Potrafię udowodnić, uzasadnić to, co mówię. Nie oceniam innych ludzi. Każdy pracuje na siebie - powiedział w rozmowie z Jastrząb Post Robert Janowski.