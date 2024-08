W TVP w ciągu ostatnich miesięcy wiele się zmieniło. Odeszli m.in. dawni prowadzący "Pytanie na śniadanie". Zmiany nie ominęły też lubianego przez widzów muzycznego teleturnieju "Jaka to melodia?". Od pewnego czasu mówiło się, że do tego show powraca jego pierwszy prowadzący, Robert Janowski. Teraz to już oficjalne. Robert Janowski będzie prowadził teleturniej "Jaka to melodia?".

Kiedy pierwszy odcinek nowej serii?

"Po 6 latach przerwy Robert Janowski wraca do roli gospodarza popularnego teleturnieju muzycznego "Jaka to melodia?", który wcześniej prowadził przez 22 lata. Emisja pierwszego odcinka programu z Robertem Janowskim w sobotę, 31 sierpnia o godz. 18:40 w TVP1" - podała TVP w komunikacie.

Robert Janowski zniknął z TVP w 2018 r. W "Jaka to melodia?" zastąpił go najpierw Norbi, a potem Rafał Brzozowski.

"Jaka to melodia" - program obsypany nagrodami

Robert Janowski był związany z programem "Jaka to melodia?" d samego początku. W 1997 roku został jego pierwszym prowadzącym i przez 22 lata, aż do 2018 roku, poprowadził prawie 4 tysiące odcinków, ciesząc się ogromną sympatią widzów, którzy nagrodzili "Jaka to melodia?" "Telekamerami" w 2010, 2011, 2012 roku oraz "Złotą Telekamerę" w 2013. Natomiast sam Robert Janowski za prowadzenie programu otrzymał "Telekamery" w 2000, 2003, 2008 roku oraz "Złotą Telekamerę" w 2009 roku. Dodatkowo został również nagrodzony "Wiktorem Publiczności" w 2009 i 2013 roku.

Robert Janowski o powrocie do "Jaka to melodia?"

Zdjęcia do jesiennych odcinków programu "Jaka to melodia?" właśnie ruszyły, a tak Robert Janowski komentuje swoje pierwsze chwile na planie: "Bardzo się cieszę, że wracam. Przeżyłem w Telewizji Polskiej większość mojego dorosłego życia. Razem z widzami dojrzewaliśmy, bawiliśmy się, rozwijaliśmy. To jak powrót z fajnej

i ekscytującej, ale jednak delegacji. Cudownie jest znów być w domu".

