Tancerz Marcin Hakiel pojawił się w "Tańcu z gwiazdami" po 15 latach nieobecności. Tancerz wystąpił w parze z Dagmarą Kaźmierską. Celebrytka zrezygnowała z udziału w show, choć była bardzo popularna. Oficjalnym powodem jej rezygnacji była kontuzja.

6 września na antenie Polsatu rusza 15. edycja "Tańca z gwiazdami". Znane są już pierwsze nazwiska gwiazd, które będą walczyć o Kryształową kulę. To Rafał Zawierucha, Julia Żugaj oraz Anna-Maria Sieklucka.

Marcin Hakiel nie zatańczy w "Tańcu z gwiazdami"?

Nie podano jeszcze żadnego nazwiska zawodowego tancerza czy tancerki, którzy będą w show tańczyć z gwiazdami. Prawdopodobnie nie będzie jednak w tym gronie Marcina Hakiela.

Jak informuje Plotek, pracownicy stacji chcą uniknąć niezręczności. Pracę w Polsacie dostali bowiem była żona Marcina Hakiela oraz jej obecny partner, Maciej Kurzajewski. Mają dołączyć do ekipy programu śniadaniowego "Halo tu Polsat". Ponadto była żona Hakiela poprowadzi, co oficjalnie potwierdzono, nowy reality show "Moja mama i twój tata".

"Szefostwo stacji doszło do wniosku, że nie mogą sobie na to pozwolić i komfort ich zakontraktowanych gwiazd, które będą miały na antenie kilka formatów, jest dla nich najważniejszy" - mówi informator Plotka.

Jak zareagował Marcin Hakiel?

Marcin Hakiel informacje te przyjął ponoć ze spokojem i nie poczuł się rozczarowany. "Stwierdził, że jak przyjdzie oferta, to ją rozważy, a jak nie to świat się nie zawali. Poza tym jest skupiony na przygotowaniach do przywitania na świecie dziecka, które jest owocem jego związku z ukochaną Dominiką" - cytuje osobę z otoczenia tancerza Plotek.

