To już pewne. Trwają przygotowania do nowej ekranizacji powieści Bolesława Prusa "Lalka". Za kamerą stanie Maciej Kawalski ("Niebezpieczni dżentelmeni"). Autorem zdjęć będzie z kolei sześciokrotny laureat Orłów, Piotr Sobociński Jr. ("Boże Ciało", "Wołyń"). Kto zagra główne role, jeszcze nie wiadomo. Pojawiło się jednak już kilka nazwisk kandydatek, które są brane pod uwagę do roli tytułowej. Kto może zagrać Izabellę Łęcką?