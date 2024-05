Marcin Hakiel po rozstaniu z Katarzyną Cichopek znalazł szczęście u boku Dominiki. Kobieta coraz częściej zaczęła pojawiać się na jego Instagramie.

Marcin Hakiel i jego partnerka Dominika zostaną rodzicami

Teraz obydwoje pojawili się na imprezie znanego portalu plotkarskiego. Okazało się, że już niebawem zostaną rodzicami. Dominika na czerwonym dywanie pokazała zaokrąglony brzuszek. W rozmowie z Plejadą wyznała, że nie planowali z Marcinem Hakielem ujawniać tej informacji.

Gdy Dominika założyła wybraną na ten wieczór kreację, okazało się, że brzuch jest bardzo widoczny.

Dzisiaj mnie kostium trochę zdradził, bo na początku nie mieliśmy takiego planu. Jak założyłam go tydzień temu, nie było nic widać - powiedziała. Wyznała, że czuje się bardzo dobrze i nie ma żadnych ciążowych dolegliwości. Nie chciała jednak zdradzić żadnych konkretnych dat.

Pojechaliśmy na badania, zrobiliśmy research, żeby się upewnić. To nie było tak, że ja zaplanowałam, żeby mu pokazać i powiedzieć. U nas to było spontaniczne, czyli jak wszystko, co zazwyczaj robimy- wyznała.

Jak na informację o ciąży zareagowały dzieci Marcina Hakiela?

Okazuje się, że dzieci Marcina Hakiela ze związku z Katarzyną Cichopek zareagowały na tę informację nad wyraz spokojnie.

Wydaje mi się, że bardzo dobrze! Na tyle, na ile je znam. Każdy się ucieszył na swój sposób. Wiadomo, że jest to nowa rola, więc i ja się stresuje i dzieci też mogły być zdziwione - powiedziała Dominika.

Z kolei Marcin Hakiel stwierdził, że obydwoje zaczęli się licytować, czy będą mieli brata, czy siostrę.

Adam wolałby brata, a Helenka chciałby siostrę. Może finalnie wyjdzie tak, że będą bliźniaki. Zobaczymy! - powiedział Hakiel.