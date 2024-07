Muzyka disco polo to jeden z bardziej popularnych gatunków muzycznych w naszym kraju. Niektórzy artyści występują na scenie już od ponad 3 dekad. Inni dopiero niedawno zaczęli występować, ale już święcą tryumfy i zdobyli ogromną popularność.

Jakie stawki za występy dostają zespoły disco polo?

To wiążę się z tym, że artyści zarabiają coraz większe pieniądze. Zwłaszcza w sezonie letnim mogą liczyć na całkiem niezłe zarobki. To w przypadku tych najbardziej znanych i lubianych nawet kilkumilionowe kwoty.

Portal Bankier.pl dotarł do stawek koncertowych autorów największych hitów. Powołując się na cennik Agencji Artystycznej Luxart, ustalił, kto zgarnia za jeden występ niespełna 50 tysięcy złotych, a czyj koncert wart jest połowę tej kwoty.

I tak za godzinny występ zespołu Bayer Full trzeba zapłacić ok. 26 tys. złotych. Taką samą stawkę za występ trzeba zapłacić, jeśli na weselną imprezę chcemy zaprosić zespół Łobuzy. To wykonawcy takich hitów jak "Ona czuje we mnie piniądz" albo "Zbuntowany Anioł". Członkowie zespołu After Party w lipcu i sierpniu zagrają łącznie 27 koncertów i zgarną za nie ok. 730 tys. złotych.

Nieco więcej za swoje występy życzy sobie grupa Classic oraz Playboys. Tu stawka koncertowa wynosi 28 tys. złotych. Skolim, który jest dosyć świeżą gwiazdą na rynku muzyki disco polo i autorem hitu "Wyglądasz idealnie" za koncert otrzymuje z kolei ok. 30 tys. złotych. O dwa tysiące więcej za występ życzy sobie zespół M.I.G..

Na takie kwoty mogą liczyć weterani sceny disco polo

Na jakie kwoty za występ zgadzają się z kolei weterani disco polo? Zespół Weekend, który jest twórcą hitu "Ona tańczy dla mnie", zgarnia 35 tys. złotych. Piękni i młodzi również. Nieco więcej trzeba zapłacić za śpiewającego Sławomira. Tu stawka wynosi 44 tys. zł. W tej cenie publiczność otrzymuje "show" podczas którego nie brakuje również Kajry.

Królem stawek, jeśli chodzi o występy, jest oczywiście Zenek Martyniuk i jego zespół Akcent. Za koncert z takimi hitami jak "Przez Twe oczy zielone", czy "Gwiazda" zgarnia za występ 45 tys. złotych. Czołowe miejsce w listach stawek, jak nietrudno się domyślić, Zenek Martyniuk zajmuje od lat.