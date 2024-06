Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski pobrali się 10 kwietnia 2010 r. Mają dwoje dzieci - syna Klemensa i córkę Jadzię. Aktorska para została doceniona przez czytelników miesięcznika "Pani", którzy przyznali im nagrodę Srebrnego Jabłka.

Dopiero w ub.r. media zaczęły publikować pierwsze doniesienia na temat rys, które pojawiają się na ich związku i domniemanych nowych partnerach. Potem okazało się, że Michał Żurawski wrócił do nałogu i to było bezpośrednią przyczyną rozpadu małżeństwa.

Jak donosi "Świat Gwiazd" rozwód Romy Gąsiorowskiej i Michała Żurawskiego odbędzie się już wkrótce. Ma się odbyć w przyjaznej atmosferze, bo obojgu zależy na dobru dzieci.

Pretensje poszły na bok

"Roma liczy na to, że za kilka dni odzyska wolność, bo za nią długa przeprawa z mężem. Wyglądało na to, że rozwód będzie krwawy, bo wzajemne pretensje zdawały się tylko eskalować. Ale małżonkowie wznieśli się ponad własne ego i dla dobra dzieci dogadali się" - przekazał informator portalu Świat Gwiazd.

Roma Gąsiorowska o dzieciach

Roma Gąsiorowska nie zamierza utrudniać byłemu mężowi kontaktu z Klemensem i Jadwigą. "To, że się rozwiedziemy, nie oznacza, że nie mamy razem dzieci. Mamy i będziemy je mieć. Najważniejsze, by dzieci nie doświadczały sytuacji, które będą narażały je na stres związany z problemem alkoholowym. To trudne i świadome podejście" - powiedziała aktorka w wywiadzie dla portalu Na Temat. 42-latka podobno buduje szczęście u boku nowego towarzysza życia.